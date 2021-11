Nagelfluhkette und Westallgäu: Wie dort wenige Meter über das "Schicksal" eines Regentropfens entscheiden

Anders als in weiten des Westallgäus, kann im Naturpark Nagelfluhkette ein Meter hin oder her für einen Regentropfen einen gewaltigen Unterschied ausmachen.

20.11.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Egal ob Argen, Leiblach oder Rothach – die Westallgäuer Bäche und Flüsse fließen alle über Bodensee und Rhein in die Nordsee. Ein paar Kilometer weiter östlich sieht das schon ganz anders aus: Die Europäische Hauptwasserscheide, die das Einzugsgebiet des Rheins vom Einzugsgebiet der Donau trennt, läuft mitten durch den Naturpark Nagelfluhkette.

Wer zum Beispiel oberhalb des Gunzesrieder Tals übers Bleicherhorn zum Höllritzereck wandert, befindet sich direkt auf dieser Wasserscheide. Ein Meter hin oder her kann hier für einen Regentropfen einen gewaltigen Unterschied ausmachen. Je nachdem, wo er auf dem Boden aufschlägt, führt sein weiterer Weg in ganz unterschiedliche Richtungen.

"Donautropfen" hat 3000 Kilometer lange Reise vor sich

Entweder geht es über Bolgenach, Bregenzerach, Bodensee und Rhein in die Nordsee – oder eben über Gunzesrieder Ach, Iller und Donau in Richtung Schwarzes Meer. Dabei hat der „Donautropfen“ eine fast dreimal so lange Reise vor sich wie der „Rheintropfen“. Auf seinem Weg zum Schwarzen Meer legt er knapp 3000 Kilometer zurück. Er fließt dabei durch zehn europäische Länder. Auf seiner Reiseroute liegen Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.

Ganz so weit kommt der „Rheintropfen“ auf seiner über 1000 Kilometer langen Reise nicht herum, fließt er doch nur an sechs europäischen Ländern vorbei (Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande). Halten wir also fest: Im Naturpark fließen die Flüsse im westlichen Teil (Subersach, Bolgenach, Weißach und Rotach) über die Bregenzerach in den Bodensee und somit über den Rhein in die Nordsee. Die Flüsse im östlichen Teil (Schönberger Ach, Gunzesrieder Ach, Konstanzer Ach) münden hingegen in die Iller und entwässern über die Donau ins Schwarze Meer.