Naturfreunde Scheidegg laden zu Exkursionen an den Wasserfällen

Die Naturfreunde Scheidegg bieten an den Wasserfällen, einem der schönsten Geotope in Bayern, zwischen Mai und September Führungen an. Was genau geplant ist.

25.04.2021 | Stand: 18:16 Uhr

Mit ihrem Geotop der Scheidegger Wasserfälle beteiligt sich die Marktgemeinde Scheidegg als Partnerstandort an der kleinen Landesgartenschau in Lindau. Geplant sind in der erweiterten Anlage etliche Aktionen wie Frühschoppen, Brauchtumsveranstaltungen, Qigong oder Kräuterführungen. Mit im Boot sind auch die Naturfreunde Scheidegg, wie Vorsitzender Wolfgang Hollfelder bestätigt: „Wir werden zwischen Mai und September sieben Führungen anbieten und dabei den Verein und unsere Arbeit vorstellen“. Zudem wollen die Naturfreunde auf die Themen richtiges Füttern und Ganzjahresfütterung eingehen.

Besucher der Scheidegger Wasserfälle bekommen auch Infos über Flora und Fauna

Dass die Naturfreunde Scheidegg sich an der Landesgartenschau beteiligen, begrüßt die Leiterin von Scheidegg-Tourismus, Marina Boll, ausdrücklich: „Jedes Engagement von örtlichen Vereinen, das zur Thematik passt, ist uns hochwillkommen und nur zu begrüßen.“ Der Satellitenstandort werde dadurch weiter aufgewertet. Für Boll ist es wichtig, dass die Besucher an den Wasserfällen nicht nur über die geologischen Hintergründe des nassen Spektakels und viel Wissenswertes rund ums Wasser aufgeklärt werden, sondern auch über Flora und Fauna drumherum.

Naturfreunde Scheidegg stellen ihr Vereinssortiment und ihre Arbeit vor

„In unserem bestehenden Revier mit 16 Meisenkästen wollten wir unser gesamtes Vereinssortiment aufhängen und aufstellen und dort den Leuten vorstellen. Das aber haben die Pandemie-Bestimmungen und die Abstandsregelungen verhindert, da es dort mitten im Wald für Führungen mit vielen Leuten zu eng geworden wäre“, sagt Hollfelder. Hier kam dann die Gemeindeverwaltung ins Spiel. Sie bot den Naturfreunden ein neues Revier direkt auf dem Gelände der Wasserfälle, also dem Satellitenstandort der Lindauer Gartenschau, an. Hollfelder: „Dieses Revier mit seiner guten Wegeverbindung ist ein wirklich toller Ersatz. Hier lassen sich Führungen wesentlich einfacher und vor allem coronakonform durchführen.“

Scheidegger Wasserfälle sind eines der 100 schönsten Geotope Bayerns. Bild: Manfred Sendlinger

An sieben Nachmittagen zwischen 20. Mai und 26. September werden die Naturfreunde jeweils zwischen 13 und 17 Uhr mehrere Führungen ohne vorherige Anmeldung anbieten. „Natürlich dauert eine Führung nicht vier Stunden“, versichert Wolfgang Hollfelder. „Vielmehr werden wir in diesem Zeitfenster mehrere Führungen unmittelbar hintereinander anbieten, zu denen die Besucher der Wasserfälle spontan dazustoßen können. Mehrere unserer Vereinsmitglieder werden die Interessierten zeitnah und fachkundig durch das neue Revier am Wasser-Geotop führen.“

Bei den Führungen an den Scheidegger Wasserfällen gibt es ein maßgeschneidertes Programm

Der Chef der Naturfreunde hat für die Führungen ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt, sodass jeder Leiter einer Führung die gleichen Informationen etwa über das Nahrungsangebot in allen Jahreszeiten, das Verhalten der Vögel und die Entwicklung der einzelnen Populationen an die Teilnehmer der Exkursion weitergeben kann. Wolfgang Hollfelder hofft, an zwei aufgestellten neuen Futterstationen auch den ein oder anderen gefiederten Waldbewohner in natura beobachten zu können.

Die Führungen der Naturfreunde sind am 25. Mai, 15. Juni, 29. Juni, 20. Juli, 17. August, 31. August und 21. September jeweils zwischen 13 und 17 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

