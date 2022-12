Neubau der Rothachbrücke in Weiler: Wie kommt man während der Baustelle über das Wasser?

Die Brücke über die Rothach ist marode. Im Gemeinderat Weiler-Simmerberg findet ein Kauf einer Behelfsbrücke keine Befürworter. Wie es weitergeht.

16.12.2022 | Stand: 11:54 Uhr

Auch der Gemeinderat hat keine Antwort auf die Frage gefunden, ob es während des Neubaus der Rothachbrücke in der Lindenberger Straße in Weiler ein Behelfsbauwerk geben soll oder nicht. Entschieden hat das Gremium einzig, dass ein Förderantrag für den Neubau gestellt werden soll – und zwar in zwei Ausfertigungen: mit und ohne Behelfsbrücke.

Den Neubau der Brücke hatte schon der Bauausschuss in seiner Sitzung vor anderthalb Wochen nicht mehr in Frage gestellt. Nach längerer Planung ist klar, dass für 376.000 Euro ein Neubau mit Flachgründung erfolgen soll. Denn eine Tiefgründung mit Bohrpfählen hätte Mehrkosten in sechsstelliger Höhe zur Folge, erläuterte Bauamtsleiter Stephan Bauer. Die jetzt beschlossene Variante kann zu Setzungen führen. Hier könne bei Bedarf aber eine Angleichung der Straße erfolgen. Das sei preiswerter.

Klar ist inzwischen, dass die Nutzung privater Nachbargrundstücke möglich ist, um während der drei- bis viermonatigen Bauphase eine Behelfsbrücke zu platzieren. Und klar ist auch: Mietet die Gemeinde eine solche Behelfsbrücke für bis zu 47.000 Euro an, dann kann sie – wie für den gesamten Neubau – auf Fördergelder hoffen. Allerdings muss sie nachweisen, dass dieses Behelfsbauwerk mit Blick beispielsweise auf die landwirtschaftliche Nutzung oder Rettungswege „unabdingbar“ ist.

Rettungswege während der Baustelle in Weiler

Zumindest für die Rettungswege zeigte Bürgermeister Tobias Paintner eine Alternative auf: Denkbar sei, dass die Zufahrt der nördlich der Brücke gelegenen Anwesen für Feuerwehr und Rettungsdienste von Lindenberg aus erfolgt. Allerdings fordern einige Landwirte eine Behelfsbrücke – und machten das auch durch ihre Anwesenheit bei der Sitzung deutlich. Wie häufig die Brücke von Landwirten genutzt wird, ist nicht bekannt. Daher forderte sie Paintner auf, den Bedarf mit entsprechenden Zahlen zu untermauern.

Im Raum steht auch, dass die Behelfsbrücke nicht für eine allgemeine Nutzung zur Verfügung stehen soll – sondern konkret nur für Landwirte sowie Rettungs- sowie Versorgungsdienste. Das lasse sich wohl kaum kontrollieren, warf Michael Götz (SPD) ein. Zudem bezweifelte Eberhard Rotter (CSU), dass eine solche Einschränkung rechtlich zulässig sei. Margot Hodrius (Freie Wähler) bekannte: „Wenn wir als Gemeinde so viel Geld ausgeben, dann habe ich ein Problem damit, wenn nur Landwirte die Behelfsbrücke nutzen dürfen.“

Behelfsbrücke danach inm Kellershuber Weg einsetzen?

Der mögliche Kauf einer Behelfsbrücke und eine spätere Verwendung als Ersatzbau der ebenfalls maroden Rothachbrücke im Kellershuber Weg steht ebenfalls zur Diskussion. Doch hier zeichnete sich eine ablehnende Stimmung im Gemeinderat ab. Denn ein Neubau an dieser Stelle würde 250.000 Euro kosten, der Kauf einer Behelfsbrücke mit allen Nebenkosten und dem Umsetzen an den endgültigen Standort wohl 155.000 Euro.

Allerdings liegt die Haltbarkeitsdauer einer Behelfsbrücke nur bei 30 Jahren, die eines kompletten Neubaus aus Beton deutlich darüber. Zudem: Für einen Neubau kann die Gemeinde 60.000 bis 90.000 Euro Fördergelder einplanen. Nicht nur Klaus Wegscheider (ÖDP/Grüne) sah daher im Kauf der Behelfsbrücke „keinen großen Vorteil“.