Landratsamt Lindau stimmt Bauvoranfrage für ein umstrittenes Mehrfamilienhaus in Heimenkirch zu. Einwendungen hält es für "unbegründet".

20.01.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Der Abriss und Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße in Heimenkirch sorgt seit Monaten für Diskussionen im Ort. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats übergaben Anwohner 57 Unterschriften. Die Forderung: Statt der geplanten zwölf sollte der Neubau maximal sechs Wohnungen haben.