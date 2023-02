Neue Brücke bei Eglofstal: Die Vorarbeiten haben begonnen

Viel Kritik gab es für das grenzüberschreitende Projekt, nun soll die Argen-Brücke realisiert werden - allerdings nicht am Standort des bisherigen Baus.

Rund um die neue Grenzbrücke bei Eglofstal haben Vorarbeiten begonnen. Das neue Bauwerk soll an dieser Stelle die Argen überspannen, die hier Grenzfluss zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist. Deshalb arbeiten die Behörden beider Bundesländer auch zusammen.

Bisherige Brücke ist fast 100 Jahre alt

Südlich führt die Kreisstraße LI12 zu der Brücke, nördlich verbindet die Kreisstraße K8011 die Brücke mit der Bundesstraße 12 in Richtung Wangen beziehungsweise Isny. Die bisherige Brücke stammt aus dem Jahr 1926 und ist nicht sanierungsfähig.

Erste Arbeiten sind erledigt

Das neue Bauwerk entsteht 50 Meter weiter östlich. Insbesondere Rodungsarbeiten fanden bereits statt, da diese nur bis Ende Februar erlaubt sind. So ist bereits zu erkennen, in welchem Bereich die Brücke künftig die Argen überspannt (linkes Foto). Auf bayerischer Seite finden in dieser Woche auch erste Erdbewegungen statt. Der offizielle Baubeginn für die Brücke ist für das Frühjahr, deren Fertigstellung für Mai/Juni 2024 vorgesehen. Bis dahin soll auch die Neutrassierung der Kreisstraße K8011 zur B12 abgeschlossen sein.

In der Bevölkerung wird die Brücke kritisch gesehen: Wie mehrfach berichtet, hatte es gegen den 80-Tonnen-Neubau hatte es vor allem deshalb Widerstand gegeben, weil Anlieger hauptsächlich auf bayerischer Seite befürchten, dass damit ein Ausbau der Kreistraße LI12 vorprogrammiert ist und so künftig mehr Schwerlastverkehr durch das idyllische Tal rauschen könnte. Gegen einen solchen Ausbau hat sich vor Jahren eine Bürgerinitiative gebildet.