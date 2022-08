Neue Buslinie führt von Weiler und Scheidegg nach Bregenz

Ab Sommer 2023 soll eine Linie Scheidegg, Scheffau und Weiler mit Bregenz verbinden. Das Pilotprojekt ist erst einmal auf zweieinhalb Jahre angelegt.

Eine neue Buslinie soll ab Sommer 2023 Scheidegg und Weiler mit Bregenz verbinden. Das gab Bürgermeister Uli Pfanner in der Bürgerversammlung der Marktgemeinde bekannt. Er verband das mit einem Appell. „Nutzen sie den ÖPNV.“

Der Landkreis setzt im kommenden Jahr das Metron-Konzept um. Wesentliches Element ist ein Taktverkehr zwischen den wichtigsten Orten im Westallgäu. Die Zeiten orientieren sich an der Abfahrt der Züge an den Bahnhöfen.

Metron hat auch die neu geplante grenzüberschreitende Linie konzipiert. Sie soll bereits im Juli 2023 starten. Möglich wird sie durch eine Interreg-Förderung, die auf zweieinhalb Jahre angesetzt ist. Die Rede ist von einem „Pilotprojekt“ für den grenzüberschreitenden Nahverkehr.

Mit dem Bus von Bregenz über Langen ins Westallgäu

Nach den Planungen soll die Linie 25 a des Ländlebusses stündlich von Bregenz über Langen ins Westallgäu führen. Angefahren werden Weiler, Bremenried und Scheidegg. Von jeder der beiden Marktgemeinden kommt man damit zweistündlich in die Vorarlberger Landeshauptstadt. Der Bus verkehrt von 6 Uhr bis abends, auch am Samstag und Sonntag. Auf dem Weg nach beziehungsweise von Scheidegg werden Scheffau und Lindenau angebunden. Von der Linie profitieren sollen neben Pendlern auch Gäste. Sie haben dann eine Möglichkeit, per Bus im Taktverkehr nach Bregenz oder in den Bregenzerwald zu kommen.

In der Bürgerversammlung gab es allerdings auch Kritik. Thomas Schröter hätte sich eine stündliche Verbindung von Scheidegg über Scheffau nach Bregenz gewünscht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zwei-Stunden-Takt genutzt wird“, sagte der Scheffauer. Schröter forderte die Gemeinde auf, nicht zu sparen. „Machen sie es richtig. Fahren wir im Stundentakt“, sagte er.

So viel kostet die neue Busroute

Das allerdings wies Bürgermeister Uli Pfanner zurück. Er verlasse sich beim Thema ÖPNV stark auf die Aussage von Experten. Nach deren Meinung seien eine Vertaktung und die Anschlüsse entscheidend für eine Nutzung. „Ich glaube nicht, dass der Bus im Zwei-Stunden-Takt wesentlich weniger genutzt wird.“ Pfanner verwies zudem auf die Kosten. Ein Bus mit Fahrer koste 200.000 bis 250.000 Euro. „Selbst mit Ein-Stunden-Takt nehmen wir nicht mehr als 30.000 Euro ein.“

Scheidegg muss für die zweieinhalb Jahre gut 41.000 Euro aufbringen. Voraussetzung ist allerdings eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 129.000 Euro und ein Zuschuss über das Interreg-Programm über fast 50.000 Euro. Der Markt Weiler-Simmerberg soll sich in gleicher Höhe wie Scheidegg beteiligen.

Der Scheidegger Gemeinderat hatte in der Woche vor der Bürgerversammlung mit großer Mehrheit grünes Licht für das Konzept gegeben. Zur Diskussion stand dabei auch ein einstündiger Takt zwischen Scheidegg, Scheffau und Bregenz. Dann aber wäre die Verbindung nach Weiler nicht möglich gewesen. Von dieser Variante erwarten sich die Fachleute laut Pfanner aber eine deutlich größere Zahl an Fahrgästen. Und: Bei einer stündlichen Verbindung nach Bregenz hätte Scheidegg für die zweieinhalb Jahre fast 83.000 Euro bezahlen müssen.