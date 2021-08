Neue Einreiseverordnung sorgt für Verwirrung - viel verändert sich nicht

Der kleine Grenzverkehr zwischen Westallgäu und Vorarlberg ist auch weiterhin möglich. Welche Regeln für Pendler und Ausflügler gelten.

04.08.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Und wieder herrscht Verwirrung an der Grenze zwischen dem Westallgäu und Vorarlberg. Nachdem am Sonntag eine neue Einreiseverordnung in Kraft trat, wonach jede nicht vollständig geimpfte aus dem Ausland eingereiste Person ab zwölf Jahren einen negativen Corona-Test vorlegen muss, stellt sich einmal mehr die Frage, was das für den kleinen Grenzverkehr, für Berufspendlerinnen, Ausflügler oder Menschen bedeutet, die einfach mal kurz zum Einkaufen oder Freundetreffen nach Vorarlberg fahren. Selbst Behörden gaben unserer Zeitung unterschiedliche Auskünfte zu dieser Frage. Klar ist: Deutschland nähert sich mit den neuen Regeln den Vorschriften Österreichs ein Stück weit an. Für den kleinen Grenzverkehr hat sich indes wenig geändert. Das ergaben wiederholte Nachfragen bei Landratsamt, Bundespolizei und bayerischem Gesundheitsministerium.

Nachweispflicht: Wer aus Österreich einreist, muss bei der Einreise einen Impf- oder Genesenennachweis mit sich führen; sofern er oder sie beides nicht hat, ist ein offizieller, negativer Corona-Test erforderlich. Antigen-Tests dürfen höchstens 48 Stunden alt sein, PCR-Tests 72 Stunden. Wer keinen Negativtest mitbringt, muss nach der Einreise einen Test machen und das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden dem Gesundheitsamt vorlegen.

Ausnahmen: Für Berufspendler gilt diese Nachweispflicht nicht, außer sie kommen per Flugzeug. Laut Matthias Knott, Pressesprecher der Bundespolizei in München, gibt es eine Ausnahme von der Nachweispflicht für alle, die weniger als 24 Stunden in Österreich verbracht haben. Das wären auch Menschen, die Ausflüge ins Nachbarland unternehmen. „Wochenpendler müssen sich zweimal wöchentlich testen“, sagt Knott. Nachbarn, die aus Österreich nach Deutschland kommen und sich hier weniger als 24 Stunden aufhalten, brauchen ebensowenig einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) wie Durchreisende.

Kontrollen: Die Bundespolizei überprüfe die Nachweise im Rahmen der Kontrollen, die schon zuvor „aus sicherheits- und migrationspolitischen Gründen stichprobenartig“ durchgeführt wurden, sagt Polizeisprecher Knott. Sollte es Zweifel geben, ob jemand tatsächlich weniger als 24 Stunden in Österreich war und somit keiner Nachweispflicht unterliegt, versuchen die Polizisten laut Knott im Gespräch zu klären: „Was kann der Reisende glaubhaft machen?“

Erfahrungen der Polizei: Bisher hat es im Landkreis Lindau keine Beanstandung im Sinne der neuen Einreiseverordnung gegeben, erklärt Marco Weng, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Alle Einreisenden hatten die erforderlichen Nachweise parat.