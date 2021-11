Der Landkreis Lindau will in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro in den Bau neuer Wege investieren. Eine erste Maßnahme bei Hergatz ist schon beschlossen.

30.11.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Der Landkreis Lindau wird im nächsten Jahr einen neuen Geh- und Radweg zwischen Hergatz und der Landesgrenze bauen. Das hat der Kreisausschuss beschlossen.