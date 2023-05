Neue Geschäftsführerin der Paracelsus Kliniken in Scheidegg: „Wir bekommen die Betten sicher voll“

Paracelsus Klinik in Scheidegg: Unternehmen investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung und Erweiterung. Außerdem gibt es eine neue Leiterin.

06.05.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Noch ist ein Teil der Gebäude verhüllt. Doch die Sanierung und Erweiterung der Paracelsus-Klinik in Scheidegg nähert sich dem Ende. Die ersten sanierten Zimmer sollen Mitte Mai wieder belegt werden, kündigt die Standortmanagerin Karolin Schedel an. „Die Erweiterung tut uns gut“, sagt sie mit Blick auf die zusätzlichen Betten. Insgesamt investiert Paracelsus einen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort im Westallgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.