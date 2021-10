Neue Banner signalisieren Autofahrern: Abstand halten!

Bürgermeister Tobias Paintner (links) und der Vorsitzende der Verkehrswacht im Landkreis, Ulf Müller, präsentieren das Banner, das in Bremenried an der Staatsstraße aufgehängt wird. Insgesamt acht Stück machen an den Hauptverkehrsstraßen in der Gemeinde auf den Abstand aufmerksam, den Autofahrer beim Überholen von Radlern einhalten müssen.