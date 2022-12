Dieser neue Bauhof soll fast drei Millionen Euro kosten

Architekten präsentieren dem Gemeinderat in Hergatz einen ersten Entwurf für den neuen Bauhof. Wann und wo er entstehen und wie er aussehen soll.

08.12.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Die Gemeinde Hergatz will einen neuen Bauhof bauen – und deshalb haben die Architekten Hans-Georg und Georg Schmitz dem Gemeinderat in dieser Woche einen ersten konkreten Entwurf für das Projekt vorgelegt. Er sieht die Bebauung des Grundstückes neben dem Feuerwehrhaus in Wohmbrechts mit einem L-förmigen Gebäude vor. Und das soll, so ein Vorschlag der Architekten, einen deutlichen Kontrastpunkt zum vergleichsweise schlichten Feuerwehrhaus setzen.

