Neuer Kalender: Das Westallgäu in zwölf Bildern

Der Lindenberger Fotograf Nicki Krammel bringt einen Kalender auf den Markt. Der Erlös ist wie bei der Premiere im vergangenen Jahr fürs Tierheim bestimmt.

Der Premiere im vergangenen Jahr folgt eine neue Auflage: Der Lindenberger Fotograf Nicki Krammel hat einen neuen Kalender veröffentlicht. „Impressionen aus dem Westallgäu 2023“ heißt das Werk. Zu haben ist er ab sofort für 12,50 Euro bei Buch Netzer in Lindenberg. Der Erlös ist für das Tierheim Lindau bestimmt.

Der 58-Jährige hatte im vergangenen Jahr erstmals einen Kalender mit zwölf Motiven aus dem Westallgäu veröffentlicht. Sie waren ruckzuck vergriffen. Nicki Krammel war über das rege Interesse selber „erstaunt“. Auch von vielen „Exil-Allgäuern“ und Allgäu-Fans bekam er Anfragen. Am Ende hat er Kalender bis in die USA, nach England, Chile und auf die Hochseeinsel Helgoland verschickt.

Lindenberger Fotograf macht etwa 6000 Bilder pro Jahr

Der Wunsch, sich ein Stück Westallgäu an die Wand zu hängen, ist auch heuer groß. Bereits im Juni haben sich die ersten Interessenten bei Nicki Krammel gemeldet und wollten wissen, ob er auch für 2023 einen Kalender veröffentlichen werde. Das hat er jetzt getan. Gute Motive hat der Lindenberger genug. Circa 6000 Bilder macht Krammel im Jahr. Ohne Kamera geht der Fotograf aus Leidenschaft nicht aus dem Haus – egal, ob er kurz zum Einkaufen geht oder einen kleinen Spaziergang macht. Oft ist er am frühen Morgen oder am späten Nachmittag im Westallgäu unterwegs. Doch manchmal verlässt er auch mitten in der Nacht das Haus – auf der Suche nach einem Motiv.

Bild: Nicki Krammel

Die Bilder im Kalender 2023 (Format 20 mal 30 Zentimeter) sind alle im Westallgäu entstanden. Unter anderem am Waldsee, oberhalb des Rothachtales und in Scheidegg. Gedruckt hat den Kalender das Lindenberger Unternehmen allcop. Zu haben ist er bei Buch Netzer am Stadtplatz.

Verbindung zum Tierheim

Der Erlös ist wie im Vorjahr für das Tierheim in Lindau bestimmt. Das kommt nicht von ungefähr. Die Mutter des Fotografen, Edith Krammel, hat den Tierschutzverein über viele Jahre hinweg mit großer Leidenschaft geführt. Sie ist deshalb bei Tierfreunden immer noch unvergessen. Auch die Leserinnen und Leser der Westallgäuer Zeitung kennen Nicki Krammel als Fotografen. Besonders gelungene Motive schickt er regelmäßig an die Redaktion, die immer wieder Fotos von ihm veröffentlicht.

Kalender „Impressionen aus dem Westallgäu 2023“, Preis 12,50 Euro, zu haben bei Buch Netzer in Lindenberg. Dort können Kalender auch per E-Mail an mail@buch-netzer.de bestellt werden. Sie werden dann per Post zugeschickt.

