Neuer Foodtruck in Lindenberg bietet thailändisches Essen an

Yuppayong De Pablos hat einen neuen Foodtruck in Lindenberg eröffnet. Die 41-Jährige kocht Frühlingsrollen, gebratene Nudeln und Reis mit Curry wie in Thailand.

08.11.2023 | Stand: 17:36 Uhr

„Das ist mal was anderes hier in Lindenberg“, sagt Yuppayong De Pablos und füllt eine Portion Gemüse-Thai-Curry in eine Schale. „In Thailand kochen wir mit viel frischem Gemüse und mehr Gewürzen.“

