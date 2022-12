Neuer Trainer: Wie ein glühender BVB-Fan den FC Scheidegg retten soll

Der FC Scheidegg steckt in der Kreisliga A im Abstiegskampf. Ein neuer Trainer soll es richten. Wieso Benjamin Schnepf für diese Aufgabe der richtige Mann ist.

17.12.2022 | Stand: 05:12 Uhr

Der FC Scheidegg hat die Trainersuche beendet – und setzt auf einen alten Bekannten: Benjamin Schnepf (35) steht nach der Winterpause an der Seitenlinie und soll den Tabellenzwölften der Kreisliga A möglichst schnell in sichere Gefilde führen.

„Das ist für uns eine schöne Lösung. Er haucht und atmet Fußball“, sagt Vorsitzender Hannes Stocklauser. Zudem hat Schnepf eine Vergangenheit beim FC Scheidegg: „Er kennt unseren Verein, unsere Werte, unsere Struktur.“

Benjamin Schnepf ist großer Fan von Borussia Dortmund

Benjamin Schnepf hat das Fußballspielen beim FC Lindenberg gelernt. Er durchlief dort alle Jugendmannschaften und spielte im Aktivenbereich in der Kreisliga sowie in der Bezirksliga für die Bergstädter.

Im Winter 2011/12 wechselte der schussgewaltige Mittelfeldspieler zum FC Scheidegg. Er blieb dort bis Sommer 2015 – und zwar nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Die C-Junioren führte er ebenso zur Meisterschaft wie die Frauenmannschaft.

Anschließend kehrte er zurück nach Lindenberg, wurde Spielertrainer der Zweiten Mannschaft und feierte 2017/18 in der Kreisliga B den nächsten Meistertitel. Später übernahm er die Rolle des Jugendkoordinators bei seinem Heimatverein, ehe er vor gut einem Jahr eine Fußballpause einlegte.

Nun übernimmt der glühende Anhänger von Borussia Dortmund „eine große Aufgabe“, wie es Stocklauser formuliert. Denn obwohl Scheidegg in den letzten drei Spielen vor der Winterpause unter Interimstrainer Tobias Karg sieben Punkte geholt hat, steht der Vorjahressechste in der Tabelle immer noch „in einer Region, in der wir nicht sein wollen“ (Stocklauser).

Immerhin: Mit 15 Punkten aus 15 Spielen belegt Scheidegg als Zwölfter zwar nur den Relegationsplatz – hat aber auch nur drei Punkte Rückstand auf Rang 7.

Scheidegg hat die drittschlechteste Abwehr der Kreisliga A

Einen Ansatzpunkt hat Schnepf für seine Mission schon ausgemacht: die Defensive. Mit 41 Gegentoren hat Scheidegg die drittschlechteste Abwehr der Liga. „Wir müssen als Team besser verteidigen. Denn nach vorne geht mit dieser Truppe immer was“, sagt er.

Eine lange Eingewöhnungszeit dürfte Schnepf nicht brauchen: Einige Spieler wie Kilian Wilges und Philipp Jahn hat er schon als Jugendspieler trainiert, mit anderen wie Lukas Hölzler, Pius Wilges, Andre Eckart oder seinem Co-Trainer Nico Haag (macht weiterhin die Zweite Mannschaft) hat er früher selbst zusammengespielt.

Die „Mission Klassenerhalt“ beginnt für den neuen Mann am 31. Januar. Dann startet die Vorbereitung auf die Rückrunde, welche den FC Scheidegg zum Auftakt am 12. März zu Schlusslicht Deuchelried führen wird.