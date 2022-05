Neues Baugebiet in Weiler soll bis Ende Juli erschlossen sein

Der Gemeinderat Weiler sieht an dieser Stelle sozialen Wohnungsbau vor. Die Verwaltung will die geplanten Mehrfamilienhäuser ausschreiben.

Die Erschließung der Oberen Breite in Weiler läuft. Ende Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, erklärt Bauamtsleiter Stephan Bauer auf Nachfrage. Verlegt werden Kanal und Wasserleitungen. Zudem wird eine 5,50 Meter breite Straße plus einem Gehweg entstehen. Die Zufahrt in das Gebiet wird über eine Kreuzung mit der Alois-von-Brinz-Straße erfolgen.

