Die Gemeinde Heimenkirch wird nach über 40 Jahren ein neues Feuerwehrhaus bauen. Der Standort liegt an der B32. Dort könnte auch noch etwas anderes passieren.

15.03.2022 | Stand: 19:45 Uhr

„Das schönste Feuerwehrhaus im Landkreis Lindau“ – so titelte der Westallgäuer im Jahr 1977, als die Feuerwehr Heimenkirch ihr neues Daheim – die umgebaute Abfüllerei der Brauerei Karg – bezogen hatte. Nun sind die Tage dieses damals als Schmuckstück bewerteten Zweckbaus gezählt. Die Heimenkircher Wehr wird in absehbarer Zeit in die Kemptener Straße 65, auf das Gelände des Bauhofs, umziehen.