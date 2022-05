Neues Gewerbegebiet im Westallgäu: Firmen haben mehr Platz

Im Interkommunalen Gewerbegebiet im Argental ist die Nachfrage riesig. Der Zwckverband kann jetzt mehr Fläche nutzen. Das hat mit einem Schädling zu tun.

Im Interkommunalen Gewerbegebiet im Argental wird es nach Stand der Dinge etwas mehr Platz für Unternehmen geben. Ermöglicht wird das durch die Aktivität des Borkenkäfers im Umfeld des Gebietes.

Röthenbach, Grünenbach, Maierhöfen und Gestratz bilden Zweckverband

Die vier Gemeinden Röthenbach, Grünenbach, Maierhöfen und Gestratz haben das Gebiet im „Winkelholz“, wie es offiziell heißt, 2020 erschlossen. Mitterweile hat der Zweckverband mehr als ein Dutzend Parzellen verkauft, Firmen Zusagen gegeben oder entsprechende Anfragen vorliegen. „Die Nachfrage ist riesig“, bestätigt Engelbert Fink, Bürgermeister von Gestratz und Vorsitzender des Zweckverbandes.

Deshalb kommt den beteiligten Gemeinden die Möglichkeit, zusätzliche Flächen nutzen zu können, nicht ungelegen. Am Gebiet des Gewerbegebietes soll sich zwar durch die aktuellen Pläne nichts ändern, aber an der bebaubaren Fläche.

Der Borkenkäfer wütet im Westallgäu und auch im Gewerbegebiet

Das hat mit der Aktivität des Borkenkäfers zu tun. Er hat in einem Wald gewütet, der im Westen an das Gewerbegebiet grenzt, wie Fink schildert. Die Bäume wurden gefällt. Dadurch sei der Waldabstand nicht mehr nötig, gibt Fink eine Ansicht des Forstamtes wider. Als Folge können sich in dem bisher von einer Bebauung frei gehaltenen Bereich auch Firmen ansiedeln.

Dabei handelt es sich um circa 3000 Quadratmeter. Wie sie konkret genutzt werden, ist unklar. In dem interkommunalen Gewerbegebiet gibt es keine festen Baufenster. Der Zweckverband teilt die Flächen den Unternehmen je nach Bedarf zu.

Durchschnittlich nehmen Betriebe laut Fink circa 2500 bis 3000 Quadratmeter in Anspruch, es gibt allerdings auch Betriebe, die einen größeren Bedarf haben.

Für das aktuelle Vorhaben ist eine Änderung des Bebauungsplanes nötig. Den hat die Versammlung des Zweckverbandes auf den Weg gebracht. Im Rahmen des Verfahrens haben Behörden und Verbände die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen vorzubringen.