Neues Hallenbad in Lindenberg: Wann die Stadt die Eintrittspreise festlegt

Das neue Hallenbad in Lindenberg soll im Herbst 2022 eröffnet werden. Öffnungszeiten und Preise sind noch nicht bekannt. Der Stadtrat wird sich damit befassen.

09.04.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Der Stadtrat Lindenberg ist am vergangenen Wochenende in Klausur gegangen. Hauptthema war die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes. Das berichtet Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ebenfalls Thema: das Hallenbad. Dazu wird der Stadtrat in seiner Sitzung am 11. April auch die ersten Beschlüsse fassen, die für alle Badegäste wichtig sind.

Neues Hallenbad in Lindenberg: Eintrittspreise sollen familienfreundlich sein

Das Hallenbad in Lindenberg nähert sich seiner Fertigstellung. Im Herbst 2022 soll es eröffnet werden. Bisher ist nicht klar, wie lange das Bad täglich geöffnet ist und was Besucher bezahlen müssen. Beides – Öffnungszeiten und Preise – soll der Stadtrat am 11. April zusammen mit den Nutzungsbedingungen für das Bad beschließen. In der Vergangenheit hatte die Stadt immer von familienfreundlichen Preisen gesprochen, die angepeilt würden. Wie hoch sie konkret sein werden, ist bislang nicht bekannt.

Klar ist dagegen seit langem, wie viele Menschen gleichzeitig im Bad sein dürfen. Die Zahl der Besucher ist auf 199 beschränkt. Bei einer größeren Kapazität würden beispielsweise höhere Anforderungen an den Brandschutz gelten.

Neuer Flächennutzungsplan: Wo kann Gewerbe in Lindenberg entstehen?

In die Vorlage der Sitzung hat die Verwaltung auch Anregungen aus der Klausurtagung aufgenommen. Deren Hauptthema war freilich die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes. Sie steht schon länger auf der Agenda der Stadtpolitik. Das umfangreiche Werk legt fest, wie die Flächen auf Lindenberger Flur genutzt werden können, wo beispielsweise Gewerbe angesiedelt oder wo Baugebiete entstehen sollen.

Der Plan ist normalerweise für zwei Jahrzehnte eine wichtige Grundlage der Stadtpolitik. Auf seiner Basis werden auch Bebauungspläne entwickelt. Allerdings lässt sich aus der Aufnahme in einen Flächennutzungsplan kein Baurecht ableiten. Die Planung übernimmt ein Fachbüro. Welches das sein wird, ist noch nicht entschieden. Mittel sind im Haushalt vorgesehen.