Comedy-Duo Bebbi B. und Gustav L. gehen mit neuem Programm auf Tournee

Vier Termine stehen auf dem Plan. Auftakt ist dieses Wochenende in Weiler und Scheffau.

11.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Bebbi B. geht wieder mit Gustav Luimsider auf Tournee. Sie präsentieren ihr neues Programm „Comedy meets Lachgasträume – ungeniert und ungegendert“ am Freitag, 13. Oktober, im Kolpinghaus in Weiler und am Samstag, 14. Oktober, in der Festhalle Scheffau jeweils ab 20 Uhr. Für die Premiere in Weiler gibt es noch Restkarten, für den Termin in Scheffau ist das Ticket-Kontingent noch größer.

Comedy-Duo Bebbi B. und Gustav L. in Weiler: Termine, Tickets und Uhrzeit

Hinter Bebby B. und Gustav Luimsider verbergen sich Erwin Feurle und Alexander Hagspiel. Beide sind erfahrene Comedians. Musikalische Untertsützung bekommen sie von Claus Helmbrecht und Dieter Peinecke.

Dass man in 70 Lebensjahren viel unnütze Dinge tut und dabei einiges verschläft, bringt Bebbi B. im neuen Programm völlig aus der Fassung. Und dass ihn seine Frau und „Presssack-Amazone“ Philomena schließlich sogar verlässt, das will erst einmal verarbeitet werden. Und zwar öffentlich.

Karten für die beiden Termine am Wochenende gibt es in der Touristinfo in Weiler, für den Auftritt in Scheffau zusätzlich im dortigen Dorfladen und bei Scheidegg Tourismus. Weitere Termine sind am Freitag, 27. Oktober, in der Turnhalle in Wohmbrechts und am Samstag, 28. Oktober, in der Laubenberghalle Grünenbach. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.