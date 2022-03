Die Stadt Lindenberg weist ein neues Baugebiet aus. Die Grünen üben im Stadtrat daran deutlich Kritik. Und dann löst auch noch der Dachs eine Diskussion aus.

23.03.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Sieben Baufenster, zwischen gut 600 und knapp 1100 Quadratmeter groß. So sieht das neue Baugebiet in Lindenberg zwischen Waldseeweg und Am Dürrenbühl aus. Der Stadtrat hat gegen sechs Stimmen einen entsprechenden Bebauungsplan beschlossen.