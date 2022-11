Endlich wieder Nikolausmarkt in Leutkirch - Alle Infos im Überblick

Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es in Leutkirch einen Nikolausmarkt am 5. Dezember. Das sollten Sie zur Veranstaltung und zum Programm wissen.

Der Nikolausmarkt in Leutkirch soll 2022 wieder stattfinden - in den vergangenen beiden Jahren wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Nikolausmarkt in Leutkirch:

Wann ist der Nikolausmarkt in Leutkirch?

Was steht auf dem Programm beim Nikolausmarkt in Leutkirch?

Wie komme ich in die Leutkircher Innenstadt?

Steckbrief: Der Nikolausmarkt Leutkirch auf einen Blick

Name : Nikolausmarkt in Leutkirch

: Nikolausmarkt in Leutkirch Ort : 88299 Leutkirch, Marktstraße, Bachstraße Nord und Evangelische Kirchgasse

: 88299 Leutkirch, Marktstraße, Bachstraße Nord und Evangelische Kirchgasse Termin : 05.12.2022

: 05.12.2022 Umfang: Marktstände, Angebot: Kunsthandwerk, Textilien, Mineralien, Haushaltswaren, Kulinarisches

Öffnungszeiten: Wann findet der Nikolausmarkt in Leutkirch statt?

Der Nikolausmarkt in Leutkirch in der historischen Altstadt ist am Montag, 5. Dezember 2022. Die Öffnungszeiten:

Montag, 5. Dezember 2022: von 8 bis 17.30 Uhr

Neben dem Nikolausmarkt findet in Leutkirch der Weihnachtsmarkt statt: von Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 27. November 2022.

Programm: Was wird beim Nikolausmarkt in Leutkirch angeboten?

Beim Nikolausmarkt in Leutkirch bieten viele Markttreibende, die zum Teil seit über 20 Jahren mit ihren Waren nach Leutkirch kommen, ihre Waren an: von Kunsthandwerk, Textilien, Mineralien über Haushaltswaren bis hin zu Gewürzen und Lederwaren. Zudem stimmt der Duft von Dinnede, Crépes und Süßigkeiten auf die Vorweihnachtszeit ein.

Traditionell ist der Markt auf der Marktstraße, der Bachstraße Nord und in der Evangelischen Kirchgasse. Der Wochenmarkt findet am Montag ganztägig statt.

Wo gibt es Parkplätze in Leutkirch?

Für Autofahrer stehen in der Leutkircher Innenstadt mehrere Parkplätze zur Verfügung: an der Bachstraße, Kornhausstraße, Werkhausgasse, Lammgasse, Eschachstraße, Bauhofgasse, Bahnhofstraße, Wurzacher Straße Poststraße, Storchenstraße oder am Postplatz und Schleifweg (hier eine Übersicht). Zudem gibt es mehrere Parkhäuser:

Parkhaus Löwenzentrum (70 Plätze) am Viehmarktplatz

(70 Plätze) am Viehmarktplatz Parkhaus Sparkasse (13 Plätze) am Viehmarktplatz

(13 Plätze) am Viehmarktplatz Parkhaus Salzstadel (56 Plätze) an der Unteren Grabenstraße

(56 Plätze) an der Unteren Grabenstraße Parkhaus Volksbank (43 Plätze) zwischen Bahnhofstraße und Lindenstraße

Gebührenfreie Parkflächen gibt es nach Angaben der Stadt Leutkirch am Einkaufszentrum Bahnhofsarkaden (323 Plätze, maximal 120 Minuten), am Seehausweg (123 Plätze), an der Storchenstraße (30 Plätze), an der Poststraße (22 Plätze), an der Wurzacher Straße (89 Plätze), am Schleifweg (15 Plätze) und an der Bauhofgasse (44 Plätze).

Wie komme ich zum Nikolausmarkt nach Leutkirch?

Wer nicht mit dem Auto zum Nikolausmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum Bahnhof Leutkirch fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Auch mit dem Bus können Besucher aus dem bayerischen Allgäu nach Leutkirch fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier). In Leutkirch fährt zudem der Stadtbus (Alle Informationen zum Stadtbus hier).

Wo kann ich in Leutkirch übernachten?

Weihnachtsmarkt Besucher können in Leutkirch und ihren Stadtteilen Diepoldshofen, Friesenhofen, Gebrazhofen, Herlazhofen, Hofs, Reichenhofen, Winterstetten und Wuchzenhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Touristinfo Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu unter Telefon +497561/87-154 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Nikolausmarkt in Leutkirch?

Veranstalter des Nikolausmarkts ist die Stadt Leutkirch im Allgäu.

Wer veranstaltet den Nikolausmarkt in Leutkirch?