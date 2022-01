Noch eine Hutprinzessin: Hutkönigin Vanessa Höss ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Am 8. Januar ist Malia Maija auf die Welt gekommen. Sie ist die zweite Tochter von Lindenbergs Hutkönigin Vanessa Höss.

Malia Maja hat am 8. Januar um 21.38 Uhr das Licht der Welt erblickt – was sie zur zweiten Hutprinzessin Lindenbergs macht. Denn Malia Maja ist die Tochter der amtierenden Hutkönigin Vanessa Höss. Die 28-Jährige und ihr Partner Philipp Duelli freuen sich riesig über die kleine Schwester ihrer 2020 geborenen Tochter Amelie Sophie, die wie Malia Maja in der Asklepios-Klinik in Lindau zur Welt kam.

Vanessa Höss ist seit 2018 Hutkönigin in Lindenberg

Dort habe sich Vanessa Höss „von der ersten Minute an in der familiären Atmosphäre wohl und geborgen gefühlt“, sagt sie. Die jetzt zweifache Mutter ist seit 2018 Hutkönigin Lindenbergs. Sie hatte das Amt als erste überhaupt für vier Jahre inne, da die Huttage 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen mussten. Am 22. Mai soll ihre Nachfolgerin gewählt werden.

