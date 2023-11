Einmietbetrüger stiehlt zwei Autos und marschiert mit gestohlenem Fernseher durch die Stadt

Zwei Autos hat ein Mann im Westallgäu entwendet. Zudem mietete er sich in ein Hotel ein, ohne zu zahlen und stahl Inventar aus dem Hotelzimmer.

08.11.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Im Westallgäu hat ein dreister Dieb und Einmietbetrüger sein Unwesen getrieben. Jetzt hat ihn die Polizei gefasst. Wie die Polizei berichtet, entwendete der Mann insgesamt zwei Autos, mietete sich zwei Nächte in ein Hotel ein, ohne zu zahlen und stahl einen Fernseher aus der Unterkunft.

Auf die Schliche war ihm die Polizei gekommen, als der Mann mit dem Flachbildfernseher unter dem Arm durch Hattnau lief. Die Lindauer Polizei kontrollierte den 35-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Einmietbetrüger handelte, der sich vom 2. bis 4. November in einem Hotel in Wasserburg eingemietet hatte und verschwunden war, ohne die Zimmerkosten zu bezahlen. Neben dem Fernseher hatte er obendrein einen Satz Bettzeug und den Zimmerschlüssel bei sich.

Einmietbetrüger in Wasserburg geschnappt - 35-Jähriger entwendete zwei Autos

Kurz vor der Kontrolle hatte dieselbe Streife einen bereits am Montag in Wasserburg gestohlenen Wagen in Nonnenhorn sichergestellt. Bei einer Vernehmung gab nun der 35-Jährige an, das zuvor sichergestellte Auto gestohlen zu haben. Er gab zudem zu, ein weiteres Auto in Wasserburg entwendet zu haben. In beiden Fahrzeugen hatte der Schlüssel im Zündschloss gesteckt.

Da der Mann keinen Führerschein besitzt, leiteten die Beamten zusätzlich zu den anderen Straftaten auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Insgesamt klärten die Beamten sechs Straftaten auf.

