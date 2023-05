Kommt ein Nahwärmenetz nach Oberreute?

Die Gemeinde hat einen Betreiber gefunden, der das Projekt umsetzen will. Welche Kosten auf Hausbesitzer zukommen und bis wann die Anlage stehen soll.

Der Neueinbau von reinen Gas- und Ölheizungen soll schon ab 2024 verboten sein, Wärmepumpen scheinen vielen Hausbesitzern für ihre Immobilie nicht geeignet: Vor diesem Hintergrund stößt die Idee der Gemeinde Oberreute, ein Nahwärmenetz zu errichten, auf großes Interesse. Über 150 Hausbesitzer kamen jetzt zu einem Informationsabend. Schon im Juni soll die Entscheidung im Gemeinderat fallen, ob die Kommune das Projekt tatsächlich umsetzt.

Anschluss an Nahwärme auch für Privathaushalte

Ausgangspunkt der Überlegungen sind die kommunalen Gebäude von der Turnhalle über das Rathaus, die Grundschule und die Kita bis zum Generationenhaus und dem Freibad. Überall setzt die Gemeinde derzeit Gas zum Heizen ein, das die Stadtwerke Lindenberg liefern.

Einzig im Gebäude für Bauhof und Feuerwehr kommen Pellets zum Einsatz. Da die insgesamt zehn Gebäude im Gemeindebesitz relativ breit über den Hauptort verteilt sind, entstand im Energieteam schnell die Idee, das ohnehin lange Leitungsnetz zu nutzen, um auch Privathaushalten einen Anschluss zu ermöglichen.

Nahwärmenetz kann bis zu 200 Gebäude versorgen

Bei einer ersten Umfrage im März 2022 signalisierten 130 Hausbesitzer Interesse. „Viele Häuser stammen aus den 80er und 90er Jahren“, weiß Bürgermeister Stefan Schneider. Hier heizen 39 Prozent der Eigentümer mit Öl, 38 mit Gas und nur zwölf mit Holz. Bis zu 200 Gebäude ließen sich über ein Nahwärmenetz mit Heizenergie versorgen. Deren Gesamtwärmebedarf liegt bei fünf Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Das hat aufgrund der fossilen Energieträger Folgen: 1000 Tonnen Kohlendioxid blasen die Gebäude derzeit pro Jahr in die Luft. Großes Einsparpotenzial sieht der Bürgermeister, wenn künftig ein Nahwärmenetz auf Grundlage einer Hackschnitzelanlage zum Einsatz kommt. Den Energieträger sollen örtliche und regionale Betriebe liefern. Schneider ist davon überzeugt, dass es keine gesetzlichen Änderungen gibt, die Hackschnitzel ausschließen. Sollte dies eines Tages doch der Fall sein, wäre ein Wechsel des Energieträgers möglich, ohne dass sich am Verteilnetz etwas ändert. Notwendig für den Betrieb ist ein 6,1 Kilometer langes Leitungsnetz.

Firma Smart Energy aus Betzigau soll Projekt umsetzen

Konzeption und Betrieb dieses Netzes soll nach dem Willen des Bürgermeisters die Firma Smart Energy aus Betzigau übernehmen. Sie ist bereits in 26 Allgäuer Kommunen tätig. Deren Geschäftsführer Norbert Trunzer stellte sich den Interessenten und ihren Fragen. Vornan: Die Kosten. Mit durchschnittlich 15.000 Euro müssen Privathaushalte für den Anschluss samt Pufferspeicher kalkulieren. Die laufenden Kosten sind von der Anschlussleistung abhängig. Hier sind es durchschnittlich 600 Euro pro Jahr, die ein Haushalt bezahlen muss. Hinzu kommen 9,5 Cent pro bezogene Kilowattstunde. Dieser Preis orientiert sich an einem Heizkosten-Index, kann also nach oben oder unten schwanken.

Für die angeschlossenen Haushalte entfallen laufende Wartungskosten für eine Heizanlage – und auch für einen Kaminfeger, sofern keine offene Brennstelle im Haus vorhanden ist.

Beratungsgespräche für Hausbesitzer jetzt schon möglich

Den Bau der Heizzentrale plant die Gemeinde neben ihrem Bauhof. Dabei ist der Bürgermeister realistisch: Bis zu zwölf Monate könne die notwendige Bauleitplanung in Anspruch nehmen. Doch im Sommer 2024 könnten die Bagger durch Oberreute rollen. Schon in diesen Tagen sind die Hausbesitzer aufgerufen, Absichtserklärungen für einen möglichen Anschluss abzugeben. Dafür bietet das Energieteam Beratungsgespräche an.

Der Bürgermeister nutzt die Zeit, um weitere Fördermöglichkeiten abzuklären. Fällt im Juni die Entscheidung für den Bau des Nahwärmenetzes, will Schneider zudem die Telekom ins Boot holen. Denn: Straßen und Gehwege dürfen aus seiner Sicht nur einmal ausgebraben werden. Deshalb will er erreichen, dass mit dem Nahwärme- auch ein Glasfasernetz verbaut werden kann.

Terminvereinbarungen für Beratungsgespräche sind unter Telefon (08387) 99099 möglich.