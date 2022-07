Oberschwabenklinik in Wangen und Ravensburg streicht Behandlungen

Personalmangel an den Krankenhäusern ist die Ursache dafür, dass die Klinik ab nächster Woche planbare Behnaldungen verschiebt.

30.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Oberschwabenklinik (OSK) mit Häusern unter anderem in Wangen und Ravensburg wird vermutlich ab nächster Woche planbare Behandlungen und Operationen verschieben. Das schreibt die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Grund hier ist laut OSK der Personalmangel. „An allen Standorten sowie über alle Fachbereiche hinweg müssen Patienten damit rechnen, dass bereits zugesagte Termine nicht stattfinden können“, heißt es in der Mitteilung.

Hohe Zahl der Corona-Patienten und Ausfälle beim Pflegepersonal machen Klinik Probleme

Die hohe Zahl der Corona-Patienten, Krankheitsfälle beim Pflegepersonal machen der Einrichtung Probleme. Zudem sei die Zahl der Patienten in den Notaufnahmen so hoch wie noch nie im Sommer. Dennoch werde die Notfallversorgung uneingeschränkt aufrecht erhalten, versichert Swen Wendt, Sprecher der Leitungen Pflege- und Prozessmanagement in der OSK. Dies sei jedoch nur möglich, wenn es an anderer Stelle „punktuell medizinisch vertretbare Einschränkungen“ gebe.

Die Zahl der Corona-Patienten liegt in dieser Woche laut OSK in allen Häusern zwischen 30 und 35. Spürbar sind für die OSK auch die Krankheitsausfälle bei den Mitarbeitern.

