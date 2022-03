Oberschwabenklinik: Klinikverbund macht Impfquote beim Personal öffentlich

Die OSK muss wegen steigender Corona-Fälle die Zahl der Betten verringern. Das betrifft auch die Intensivstation. Was das für das Krankenhaus Wangen bedeutet.

17.03.2022 | Stand: 04:48 Uhr

Eigentlich hatten die Verantwortlichen mit dem beginnenden Frühjahr auf Entspannung gehofft. Doch stattdessen verschärft sich die Corona-Lage in den Häusern der Oberschwabenklinik, zu der auch das Krankenhaus Wangen gehört, wieder.

Die OSK muss nach eigenen Angaben aufgrund einer hohen Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die erkrankt oder wegen Quarantäne ausfallen, die Zahl der betriebenen Betten einschränken.

Wie die OSK am Mittwoch (16. März) öffentlich machte, sind 158 ihrer Beschäftigten nicht geimpft. Das entspreche gut sechs Prozent der Belegschaft. Zuletzt hätten sich rund 100 OSK-Beschäftigte fortwährend in Quarantäne befunden.

Weitere 64 hätten nur einen zeitlich befristeten Status als Genesene. „Alle diese Fälle müssen fortwährend im Auge behalten werden“, betont Pressesprecher Winfried Leiprecht.

Krankenhaus Wangen: Weniger Intensivbetten im Westallgäu-Klinikum

Am Mittwoch waren zudem 81 Beschäftigte der OSK-Häuser in Ravensburg (50), Wangen (25) und Bad Waldsee (6) selbst erkrankt. In der Folge musste die Bettenzahl am Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg von 384 auf 354 reduziert werden.

Am Westallgäu-Klinikum in Wangen können zunächst zehn Betten auf der Personalstation nicht mehr betrieben werden, die Intensivstation wird von 14 auf zwölf reduziert. In Bad Waldsee können derzeit noch alle 75 Betten gehalten werden. Die OSK geht aber davon aus, auch hier Betten reduzieren zu müssen.

Zahl der Corona-Patienten auf Höchststand in der Omikron-Welle

Zugleich ist die Zahl der Patienten mit einem positiven Corona-Befund auf 64 gestiegen – der höchste Stand der Omikron-Welle. 13 davon lagen am Mittwoch auf der Intensivstation (fünf in Wangen).

Die Personalausfälle führen dazu, dass planbare Behandlungen wieder spürbar eingeschränkt werden müssen. Hinzu komme, dass die vor den planbaren Aufnahmen üblichen PCR-Tests zu 20 und 30 Prozent positiv sind. „Die betroffenen Patienten müssen nach Hause geschickt werden, sofern keine medizinische Dringlichkeit gegeben ist“, teilt Leiprecht mit.

Die Notfallversorgung sei in allen Häusern der Oberschwabenklinik weiterhin gewährleistet.

