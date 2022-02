In 700 Tagen Pandemie hat die Klinik Wangen etwa 700 Covid-Patienten betreut. Oberarzt Michael Reitmayer gewährt Einblicke, die sonst verschlossen bleiben.

Von Dirk Grupe

10.02.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Oberarzt Michael Reitmayer von der Oberschwabenklinik Wangen (OSK) steht seit Beginn der Pandemie an vorderster Linie, auf der Corona-Normalstation genauso wie auf der Intensivstation. Im Interview spricht der 52-Jährige über Katastrophenmedizin, eine Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder und warum so viele Menschen an Impfschäden glauben.