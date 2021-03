Obstbauschule in Schlachters bekommt ein neues Schulungsgebäude

An der Obstbauschule in Schlachters entsteht ein neues Schulungsgebäude. Bis zur Eröffnung der Landesgartenschau in Lindau soll es fertig sein.

10.03.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Der Lehrsaal zu klein, die Technik veraltet: Das Schulungsgebäude der Obstbauschule ist in die Jahre gekommen. Ursprünglich wollte der Landkreis ein neues Verwaltungsgebäude errichten. Allerdings kristallisierte sich im vergangenen Jahr heraus, dass er das nicht bewältigen würde. „Wir haben keine Perspektive gesehen, dass es in den nächsten Jahren passiert“, sagt Pfanner. Deshalb ergriff der Förderverein die Initiative und baut das Gebäude in eigener Regie. Der Kreis wiederum steuert 500 000 Euro bei. Für die Größe des Baus ist das ein eher kleiner Betrag, mit dem der Verein aber auskommen will. „Wir haben ohne Firlefanz gebaut“, sagt Pfanner.