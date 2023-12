Wie Scheidegg vom neuen Busverkehr profitiert

Ab dem 10. Dezember gibt es einige Veränderungen im Busverkehr rund um Scheidegg. Nicht nur im Taktverkehr gibt es mit dem Fahrplanwechsel Neuerungen.

05.12.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Auf den Start des neuen Busverkehrs am 10. Dezember hat Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner im Bauausschuss des Marktgemeinderates aufmerksam gemacht. Er sprach von einer sehr guten Vertaktung, die der neue Verkehr biete. „Ich hoffe, dass er entsprechend angenommen wird“, sagte Pfanner mit Blick auf den Busverkehr.

Scheidegg profitiert neben dem Taktverkehr auch bei den Linien von Neuerungen. So ist die Linie 21 künftig Rückgrat des Busverkehrs im Westallgäu. Mit ihr kommt man von Scheidegg aus stündlich an den Bahnhof Lindau-Reutin. Von dort gehe es „relativ gut im Schienenverkehr weiter“, sagte Pfanner. Unter anderem gibt es durchgehende Verbindungen nach München und Zürich.

Die Linie 821 bietet Verbesserungen für Scheffau. Sie führt von Bregenz im stündlichen Wechsel entweder nach Weiler oder nach Scheidegg. Dann verkehrt der Bus auch über Lindenau und Scheffau.

Schließlich führt die Linie 14 von Weiler über Scheidegg nach Lindenberg. Sie erschließt die Gebiete an der Kreisstraße LI 10, also beispielsweise Böserscheidegg, und steuert das Kurgebiet mit den Kliniken an.

Die Busse verkehren auch am Wochenende. Dort ist der Takt verringert. Alle zwei Stunden verkehre der Bus aber in jedem Fall, so Pfanner.

Petra Karcher wollte wissen, ob es nicht wirtschaftlicher sei, kleinere Busse einzusetzen. So wie es beim Stadtverkehr Wangen passiert Das sei auf Nebenstrecken auch im Westallgäu durchaus der Fall, antwortete ihr Uli Pfanner. Die Busse würden teils aber auch für die Schülerbeförderung genutzt. Dafür seien große Fahrzeuge nötig. Und zwei verschiedene Busse einzusetzen, sei unwirtschaftlich. (pem)