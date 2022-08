Gruppe "OHO - die Blasmusik": Unterhaltungsmusik auf drei CDs und mit hohem Anspruch

„OHO – die Blasmusik“ spielt seit 1999 die mitreißenden Stücke von böhmisch-mährischen Komponisten. Eines davon hat der Gruppe den Namen gegeben.

23.08.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Hunderte Musikerinnen und Musiker sind in den Westallgäuer Blaskapellen aktiv. Manchen reicht das nicht, und sie gründen ihre eigenen Formationen. In einer losen Serie porträtieren wir diese engagierten, kleinen Ensembles, heute die Gruppe „OHO – die Blasmusik“.

„Wir machen keine Halligalli-Musik, wir legen Wert auf Qualität“, sagt Ramona Sutter. Die Tenorhornistin ist Geschäftsleiterin des Westallgäuer Ensembles „OHO – die Blasmusik“. Die Gruppe hat sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben, einer traditionsreichen Unterhaltungsmusik – und sie wird ihrem Anspruch gerecht. Davon können sich Interessierte beim Standkonzert in Hergensweiler am 24. August überzeugen.

1999 hat sich das Ensemble gegründet, seit 2001 ist „OHO – die Blasmusik“ ein eingetragener Verein. Schon drei CDs sind erschienen; das jüngste Album enhält Titel wie „Ein Egerländer Traum“ von Alexander Pflufer und „Ein halbes Jahrhundert“ von Very Rickenbacher ist bei der Gruppe erhältlich.

So entstand die Gruppe "OHO - die Blasmusik"

Diese Entwicklung hätte Initiator Richard Höllgartner nicht erwartet. „Ich wollte damals mit meinem Freund Christian Piesch Musikerinnen und Musiker zusammenbringen, die Spaß an der Musik haben“, erzählt Dirigent Höllgartner. In der regionalen Blasmusikszene waren die beiden Ideengeber so gut vernetzt, dass sich schnell viele Interessierte gefunden haben.

Nach der Gründung stellte sich die Fragen nach einem Namen. Grübelnd saß sich die Gruppe nach der Probe im Gasthaus zusammen. „Die Wirtin hat die OHO-Polka auf unseren Notenständern gesehen und diesen Namen vorgeschlagen“, erzählt Vereinsvorsitzender Harry Abt. Der Vorschlag fand Gefallen. Und noch immer spielt das 16-köpfige Ensemble das lebhafte Stück des tschechischen Komponisten Metodej Prajka b ei ihren wöchentlichen Proben im Haus der Blasmusik in Hergensweiler.

Die Gruppe umfasst 13 Blechbläser und eine Bläserin, Schlagzeuger Klaus Bingger und Tontechniker Martin Sutter. Das jüngste Mitglied ist 23 Jahre, während Höllgartner mit 68 Jahren zu den erfahrenen Mitgliedern gehört. Die meisten kommen aus Hergensweiler, andere aus Weiler und Friedrichhafen. Das Ensemble wirbt seine Mitspielerinnen und Mitspieler gezielt an.

Am 24. August am Standkonzert in Hergensweiler

„OHO – die Blasmusik“ spielt unter anderem auf Jubiläumsfeiern, Hochzeiten und Frühschoppen. Der jährliche Höhepunkt aber ist die musikalische Begleitung des Ochsengrillfests in Benediktbeu-ren. „Da freuen wir uns jetzt schon besonders drauf“, sagt Höllgartner.

Das Standkonzert am Heimatmuseum Hergensweiler beginnt am 24. August um 19 Uhr.

