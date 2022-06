"Kleine Kunst auf kleinen Plätzen": Beten und Bangen für eine Nacht voller Musik

Am Freitag steigt wieder das beliebte Open Air in Weiler. Tanja Wolfbauer hat dafür einiges organisiert. Nur das Wetter muss halten.

Ganz alleine und bei brütender Hitze hat Tanja Wolfbauer extra noch eine Wanderung auf dem Scheidegger Kapellenweg gemacht, in jeder Kapelle einen Teil des Rosenkranzes gebetet. Damit das Wetter am Freitag auch hält – zur „Kleinen Kunst auf kleinen Plätzen“.

Nach zwei Jahren Pause findet das beliebte Open-Air-Festival „endlich wieder“ statt, freut sich Tanja Wolfbauer, die im Gästeamt von Weiler-Simmerberg für die Organisation zuständig ist. Zur 20. Auflage habe sich „eigentlich nichts geändert“. Da der Aufwand sehr groß ist, muss Wolfbauer bereits im Herbst den nächsten Sommer in Kopf haben. „Und im Herbst haben wir alle noch nicht gewusst, ob da überhaupt was draus wird“, erzählt sie und spielt auf die ganzen Unsicherheiten rund um Corona an.

Doch da „absagen immer leichter ist, als alles auf die Schnelle dann doch organisieren“, hat sie sich optimistisch ans Werk gemacht: Bands auswählen, mit den Wirten treffen, mit Vereinen verhandeln, Verträge ausmachen, den Bauhof ins Boot holen, die Technik organisieren, sich um Straßensperrungen kümmern, und, und, und.

Programm in Weiler: für jeden Geschmack etwas dabei

Bei der Programmgestaltung hat die Gästeamtsmitarbeiterin stets eine Devise: Vielfältig muss es sein, für jeden Geschmack etwas. So gibt es heuer wieder eine breite Palette von Country über Indie Rock, Ska, Reggae, Deutschen Pop, bis hin zu Blues-Rock und Polka-Jazz. Wichtig ist für Wolfbauer auch immer, dass mediterrane Musik ebenfalls für Flair sorgt.

Für die Musikauswahl hält sie stets die Ohren offen, schaut bei Veranstaltungen, bei denen sie selber zu Gast ist, welche Gruppen sich für Weiler eignen können, fragt gerne bei Freunden und Bekannten nach oder recherchiert anderweitig. Doch mittlerweile hat die „Kleine Kunst“ auch so einen großen Bekanntheitsgrad, dass sich die Bands von alleine bei der Gemeinde melden und sich um einen Auftritt bewerben. An Tanja Wolfbauer ist es dann, die vielen E-Mails zu sichten, Hörproben zu beurteilen oder sich auch gleich einen Auftritt der Kandidaten anzuschauen.

Das Open Air "Kleine Kunst auf kleinen Plätzen" muss sich selbst finanzieren

Ein großes Budget steht ihr für die Veranstaltung nicht zur Verfügung. Das Open-Air muss sich selber finanzieren, über Standgelder der Wirte und Vereine, den Getränkeverkauf und Sponsoren. Draufgezahlt hat die Gemeinde als Veranstalter laut Wolfbauer noch nicht. Freilich werde sie einspringen, wenn es finanziell nicht raus geht. „Aber das kann man immer erst hinterher sagen.“

Am Ende zeigt sich auch, ob sich Wolfbauers Optimismus und die viele Arbeit auszahlen. Sie sei „freudig gespannt“, aber auch nervös. Denn all dem organisatorischen Aufwand zum Trotz: Das Wetter kann dem beliebten „Umsonst und Draußen“ immer einen Strich durch die Rechnung machen. „Und da kann man nichts machen.“ Die Wetterprognosen hält die Gästeamtsmitarbeiterin schon seit einer Woche bang im Blick – und sie schickt zur Vorsorge lieber ein Stoßgebet zu viel gen Himmel.

