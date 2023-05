In Hämmerle gilt vorübergehend Tempo 30

Für zwei Ortsteile der Gemeinden Opfenbach und Heimenkirch gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was der Anlaß für die Maßnahme war und wie lange sie gilt.

24.05.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer auf der Gemeindestraße in Zwiesele und Hämmerle haben die Nachbargemeinden Opfenbach und Heimenkirch eingerichtet. Sie gilt für einen Straßenabschnitt von 220 Metern.

Tempo 30 bis die Brücke in Wigratzbad freigegeben ist

Anlass für die Maßnahme war der Brief eines Kindes aus Hämmerle (Gemeinde Opfenbach) an Bürgermeister Matthias Bentz. Aufgrund der Verkehrsbehinderung bei der Brückenbaustelle in Wigratzbad nutzen viele Fahrzeuge die Straße von Opfenbach über Spattweg, Linggenreute und Hämmerle als Ausweichstrecke. Gerade auf dem abschüssigen Abschnitt in Hämmerle seien manche schnell unterwegs, sagt Claus Schwerdle-Biggel von der Gemeindeverwaltung Opfenbach.

(Lesen Sie auch: B12: An welcher Stelle ein Gemeinderat Tempo 70 fordert)

Um die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten, hat die Gemeinde Opfenbach darum beschlossen, in diesem Bereich (70 Meter auf Opfenbacher Gemarkung) die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Der Marktgemeinderat Heimenkirch fasste einen entsprechenden Beschluss für seinen 150 Meter langen Straßenabschnitt bis zur Einmündung auf die Kreisstraße. Die Maßnahme gilt, bis die neue Brücke in Wigratzbad freigegeben ist.