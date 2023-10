Brautatelier bringt neues Leben in die Musikantine in Opfenbach

In die Musikantine in Opfenbach zieht die 33-jährige Maßschneiderin Julia John mit ihrem Brautatelier ein. Schon bald gibt es einen Tag der offenen Tür.

12.10.2023 | Stand: 12:07 Uhr

In die Musikantine in Opfenbach zieht neues Leben ein: Am Wochenende eröffnet Julia John hier ihr neues Brautatelier. Bisher hatte die 33-Jährige in Wigratzbad in einem Raum in ihrer Wohnung Brautkleider geschneidert und verkauft. „Das wurde irgendwann zu eng, das war ja unser Wohnzimmer“, berichtet die Mutter zweier Kinder. Eine Anzeige im örtlichen Pfarrblatt hat John und die Musikantine zusammengebracht. „Ich habe die Räume gesehen und wusste, das passt perfekt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.