Gemeinde greift für Kredittilgung in die Spardose. Personalkosten könnten „deftig“ ausfallen.

17.03.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Nachdem sich der Opfenbacher Haupt- und Finanzausschuss Ende Februar mit der Haushaltsplanung auseinandergesetzt hat, hat am Mittwoch Bürgermeister und Kämmerer Matthias Bentz dem Gemeinderat das Zahlenwerk präsentiert. Knapp sieben Millionen Euro Gesamtvolumen umfasst die Finanzplanung, der das Gremium in seiner nächsten Sitzung am 18. April grünes Licht geben soll. Einwände gab es bei der Beratung so gut wie keine – und somit scheint der Beschluss nur noch eine Formsache zu sein.

