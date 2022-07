Orchideenwiese muss Schulneubau in Lindenberg weichen

Ein Schulneubau in Lindenberg entsteht auf einer Orchideenwiese mit tausenden Knabenkräutern. Der Landkreis will die seltenen Pflanzen teilweise retten.

16.07.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Der Bund Naturschutz (BN) bezeichnet die Wiese als „wertvollen Schatz“. Auf der 1400 Quadratmeter großen Fläche wachsen tausende Knabenkräuter. einen Steinwurf vom Schulzentrum in Lindenberg entfernt. Allerdings sind die Tage des Biotops gezählt: Beim Neubau der Antonio-Huber-Schule wird die Orchideenwiese zumindest in Teilen zerstört. Der Landkreis will allerdings versuchen, einen Teil der Knabenkräuter zu retten, sie „zwischenlagern“ und später an gleicher oder anderer Stelle wieder einpflanzen. Sonja Kugler, stellvertretende Kreisvorsitzende des BN, spricht auf Anfrage von einem „Experiment“. „Wir können nur hoffen, dass es gelingt.“

