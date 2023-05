Statt Kapelle: Begegnung am Glockenturm in Weiler

Eine Kapelle als Ort der Stille wird nicht auf der Wiese vor dem Seniorenheim in Weiler gebaut. Was stattdessen geplant ist.

17.05.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Schon in der Kirche, in der Sebastianskapelle, im Krankenhaus und dann im Seniorenheim in Weiler hat die Glocke in den vergangenen Jahrhunderten geläutet. In eine kleine Kapelle als ein Ort der Stille sollte der historische Glockenturm integriert werden, doch von diesem Vorhaben ist die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg nun abgerückt. Stattdessen soll der Glockenturm samt Glocke erhalten werden und darum ein Ort der Begegnung entstehen – mit Sitzgelegenheiten und vielleicht einem kleinen Pavillon. Über diese Planänderungen hat Bürgermeister Tobias Paintner die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung informiert.

