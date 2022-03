Pandemie sorgt für weniger Wasserverbrauch in Scheidegg

In Scheidegg wurde weniger Wasser verbraucht, weswegen ein Jahresverlust von 76.000 Euro anfällt. Trotzdem sollen die Preise nicht erhöht werden, zumindest derzeit nicht.

01.03.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Aus den Duschen tropfte es weniger, Badewannen wurden seltener gefüllt, Schwimmbecken in den Kurkliniken blieben öfters trocken – im Pandemiejahr 2020 hat das Wasserwerk der Marktgemeinde Scheidegg einen Fehlbetrag von 76.000 Euro erwirtschaftet – bei einer Bilanzsumme von etwas über drei Millionen Euro. Die Erlöse aus der Wasserabgabe des Jahres 2020 betrugen 403.000 Euro.

Wurde 2019 noch ein Gewinn von 12.000 Euro generiert und dabei insgesamt 302.000 Kubikmeter Trinkwasser an die Haushalte und Betriebe im Gemeindegebiet abgegeben, fiel dieser Wert ein Jahr später auf gut 290.000 Kubikmeter. „Die Corona-bedingte Schließung von Klinikeinrichtungen und Beherbergungsbetrieben im Tourismus sind die Hauptgründe für diesen Rückgang“, stellte Bürgermeister Ulrich Pfanner im Gemeinderat fest.

Scheidegg muss bei Unterhalt des Rohnetzes in die Tasche greifen

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 493.000 Euro und nahmen innerhalb eines Jahres um 72.000 Euro zu. „Wir haben beim Unterhalt des Rohrnetzes tief in die Tasche greifen müssen“, sagte Bauamtsleiter Roland Schlechta und führte auch gleich drastische Beispiele aus der jüngsten Zeit an. So mussten zwischen Weihnachten 2021 und Mitte Februar 2022 bereits drei Wasserrohrbrüche beseitigt werden – mit einem Kostenaufwand von zusammen über 40.000 Euro. Bei den Hauptleitungen sei man zwar nicht schlecht aufgestellt, aber bei den Hausanschlüssen sehe es nicht so gut aus, so Schlechta.

Wasserverluste in Scheidegg nur ganz wenig über den Normalwerten

Bezüglich der Wasserverluste im rund 80 Kilometer langen gemeindlichen Leitungsnetz (inklusive Scheffau und Lindenau) sind diese in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen und liegen nur noch ganz wenig über den Normalwerten. Selbst im Bereich Scheffau ist eine Verbesserung eingetreten, allerdings liegen die Verluste noch über der Norm. In Prozentzahlen ausgedrückt gingen der Marktgemeinde 2020 insgesamt 23,2 Prozent des geförderten Wassers verloren (Vorjahr: 25,6 Prozent.) Die im Ratsgremium aufkommende Frage nach einer eventuell fällig werdenden Erhöhung der Wasserpreise verneinte Bürgermeister Ulrich Pfanner – vorerst: „Das Thema Preisanpassung wird uns aber beschäftigen.“ Zuletzt stiegen die Wasserpreise in Scheidegg zum 1. Januar 2019.

