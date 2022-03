Kuriose Panne: Darum tagt der Gemeinderat in Scheidegg eine Woche zu spät

Das hatte Bürgermeister Ulrich Pfanner noch nicht erlebt: Der Gemeinderat Scheidegg musste eine Sitzung um eine Woche verschieben. Der Grund ist ungewöhnlich.

31.03.2022 | Stand: 05:25 Uhr

Mit einer Woche Verspätung hat der Gemeinderat Scheidegg am 30. März ihre seine März-Sitzung abgehalten. Der Grund ist eher ungewöhnlich.

Die Post hatte die Einladung an die Ratsmitglieder verspätet zugestellt. Bürgermeister Ulrich Pfanner kann sich an keinen vergleichbaren Fall in den vergangenen zwei Jahrzehnten erinnern.

Gemeinderat Scheidegg: Einladung zur Sitzung per Post verschickt

Die Ratssitzungen in Scheidegg finden normalerweise mittwochs statt. Die Einladungen samt Tagesordnung und Unterlagen verschickt die Verwaltung immer donnerstags an die Rätinnen und Räte, damit sie spätestens am Samstag zugestellt wird. Diesmal allerdings wartete eine ganze Reihe an Ratsmitgliedern auch aus dem Hauptort vergeblich. Der Verwaltung blieb nichts anderes übrig, als die Sitzung zu verschieben.

Gott sei dank hätten die Räte das Rathaus über die verspätete Ladung informiert, sagt Pfanner. „Ansonsten hätten wir unsere Sachen in der Sitzung gleich wieder einpacken können“, sagt der Rathauschef. Denn Beschlüsse sind nur gültig, wenn die Räte zu den Sitzungen ordnungsgemäß geladen wurden. Und dazu gehört eine Frist. Wie viele Tage vor einer Sitzung das geschehen muss, ist in der Geschäftsordnung festgelegt, in Scheidegg muss es am Samstag vor einem Mittwochstermin sein.

Bürgermeister von Scheidegg übt Kritik an Post

Als Begründung für die verspätete Zustellung hat die Post der Gemeinde coronabedingte Ausfälle bei Zustellern genannt. Das kann der Bürgermeister nachvollziehen. Kritik äußert er allerdings an der Informationspolitik des Unternehmens. „Mindestens Behörden könnte die Post informieren. Es geht ja auch um Fristsachen, die verschickt werden“, sagt Bürgermeister Pfanner.

