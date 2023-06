Panoramabad Eglofs: "Die Finanzierung ist ein Gesamtkunstwerk"

Josef Jehle vom Förderverein erklärt, wie das Hallenbad ehrenamtlich betrieben werden kann. Rege genutzt werden Sauna und Aqua-Jogging. So viele Besucher kamen.

11.06.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Das Panoramabad Eglofs hat die Saison beendet. Was geschieht nun in der „leeren Zeit“ in dem Hallenbad in Argenbühl?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.