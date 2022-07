Personalnot: In Lindenberg können nicht alle Kinder betreut werden

54 Mädchen und Buben kommen im Herbst nicht in einer der Lindenberger Kindertagesstätten unter. Die Stadt investiert einen Millionenbetrag in neue Plätze.

31.07.2022 | Stand: 12:05 Uhr

54 Buben und Mädchen werden im September keinen Platz in einer der Kindertagesstätten in Lindenberg bekommen. Das berichtete Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage von Andreas Strehlke vom SPD-Ortsverein in der Bürgerversammlung. Es fehlt allerdings weniger an Platz, sondern vor allem an Erzieherinnen. „Die Situation ist für alle Träger problematisch. Es gibt einfach zu wenige Menschen, die diese Arbeit tun wollen“, sagte Ballerstedt.

Die Stadt ist gerade dabei, die Plätze in den Kindergärten und der Krippe auszubauen. Fast acht Millionen Euro investiert sie dafür innerhalb weniger Jahre – 4,7 Millionen Euro muss sie davon laut Ballerstedt selber übernehmen.

Bau eines neuen Kindergartens in Lindenberg ist geplant

Aktuell geplant ist der Bau eines Kindergartens in der Peter Dörfler-Straße. Dort entstehen insgesamt 80 Plätze, 15 davon in einem Waldkindergarten. In der nächsten Woche startet zudem die Erweiterung der Krippe St. Luzia. Zwei zusätzliche Gruppen für Kinder bis drei Jahre sind dort vorgesehen. Mittelfristig geplant sind zwei weitere Großprojekte: Zum einen will die Stadt den Nikolaus-Kindergarten sanieren oder durch einen Neubau ersetzen – das Gebäude stammt aus den 1950er-Jahren – zum anderen soll auf dem Nadenberg eine Kindertagesstätte mit insgesamt 65 Plätzen entstehen. Das Vorhaben steht in Zusammenhang mit der Bebauung des früheren Feriendorfes.

Nach Abschluss der Bauvorhaben wird es in Lindenberg 495 Plätze in den Kindertagesstätten geben. Allerdings ändert das nichts daran, dass ab September einige Eltern ihre Buben und Mädchen nicht in einer der Einrichtungen unterbringen können. Im Bereich des Kindergartens – also der Kinder von drei bis sechs Jahre – gilt das für 26 Mädchen und Buben. Für 24 gäbe es laut Stadtverwaltung Platz in einer der Einrichtungen, allerdings fehlen laut Ballerstedt aktúell aus verschiedensten Gründen sechs Erzieherinnen. Einfach mehr Kinder in den Gruppen betreuen lassen, geht nicht. Der Betreuungsschlüssel ist vorgegeben.

Der Mangel an Personal hat auch Folgen für die Krippe, in der Kinder bis drei Jahre betreut werden. Dort sind 28 Mädchen und Buben mehr angemeldet, als tatsächlich unterkommen. Bei 15 liegt das an fehlenden Erzieherinnen. Weitere neun können zunächst wegen der Arbeiten an der Erweiterung der Krippe nicht aufgenommen werden. Das soll sich aber im Lauf des Oktober ändern.

Alle Kitas in Lindenberg sind in kirchlicher Trägerschaft

Lesen Sie auch

Elf Kinder auf der Warteliste - So will die Stadt Kempten gegen die Platznot in Kitas vorgehen Kinderbetreuung

Das Thema hatte der SPD-Ortsvorsitzende Andreas Strehlke über eine schriftliche Anfrage zu einem Thema in der Bürgerversammlung gemacht. Er wollte wissen, wie viele Kinder nicht betreut werden können, obwohl sie darauf einen Anspruch hätten. Er brachte auch die Gründung einer städtischen Gesellschaft für die Kinderbetreuung ins Spiel. Sie könnte dann Personal an die Einrichtungen verleihen. Der SPD-Ortsverein sieht offenbar eine Möglichkeit, Erzieherinnen zu gewinnen, wenn sie bei der Stadt angestellt sind. Aktuell sind alle Kindertagesstätten in Lindenberg in kirchlicher Trägerschaft.

Aus Sicht der Stadtverwaltung würde eine solche Betreuungsgesellschaft das Problem aber nicht lösen. Alle Träger, egal ob Kirchen oder Gemeinden, hätten die gleichen Probleme sagte Ballerstedt. Eine städtische Betreuungsgesellschaft schloss er noch aus anderen Gründen aus. Zum einen sei es aus Kindersicht nicht sinnvoll, wenn die Erzieherinnen wechseln, zum anderen ginge es rechtlich um eine Arbeitnehmerüberlassung. Das könne die Stadt nicht machen. „Wir sind keine Leiharbeitsfirma.“

Tatsächlich ist das Problem nicht auf Lindenberg und den Landkreis beschränkt. Nach Medienrecherchen fehlen bayernweit circa 6000 Erzieherinnen.