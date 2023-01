Pferdeschlitten und Skifahrer im Schlepptau von kräftigen Rössern

Ein besonderes Schlittenrennen gibt es in Scheidegg: In Lindenau sausen Fahrer beim Pferdeschlittenrennen und Skijöring um die Wette. Das sollten Sie wissen.

19.01.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Das Pferdeschlittenrennen und Skijöring soll 2023 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden - vorausgesetzt, das Wetter lässt dies zu. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Veranstaltung:

Wann ist das Pferdeschlittenrennen und Skijöring 2023 in Scheidegg?

Was ist eigentlich Skijöring?

Pferdeschlittenrennen und Skijöring: Welche Wertungsklassen gibt es?

Steckbrief: Das Pferdeschlittenrennen 2023 in Scheidegg

Name : Pferdeschlittenrennen und Skijöring 2023 in Scheidegg

: Pferdeschlittenrennen und Skijöring 2023 in Scheidegg Ort : 88175 Scheidegg, Bühl 10 (Anwesen der Familie Briegel in Lindenau-Bühl)

: 88175 Scheidegg, Bühl 10 (Anwesen der Familie Briegel in Lindenau-Bühl) Termin : 29.01.2023

: 29.01.2023 Teilnehmer: Etwa 50 Reiter mit Schlitten oder mit gezogenen Skifahrern

Wann findet das Pferdeschlittenrennen in Scheidegg 2023 statt?

Das Skijöring und Pferdeschlittenrennen in Scheidegg ist am Sonntag, 29. Januar 2023, am Lindenhof der Familie Briegel in Lindenau-Bühl geplant. Vorausgesetzt, es liegt an dem Tag genug Schnee. Vertreten sind unter anderem Kaltblüter, Friesen sowie kleine Gespanne mit Ponys und Esel.

Auch Esel-Gespanne sind beim Pferdeschlittenrennen in Scheidegg am Start. Bild: Manfred Sendlinger (Archivbild)

Besucherinnen und Besuchern werden etwa heiße Getränke, Würstchen und Kuchen angeboten. Der Eintritt zum Pferdeschlittenrennen und Skijöring ist frei. Aktuelle Informationen gibt es im Info-Telefon unter +49172/4803521 oder +49160/7229276.

Was ist Skijöring?

Skijöring oder Skikjøring stammt aus den nordischen Ländern und ist eine Art des Skifahrens hinter einem Vorspann wie Pferden, Hunden und Rentieren - im weitesten Sinne auch hinter Motorschlitten, Motorrädern oder Autos. Beim Skijöring in Scheidegg ziehen Pferde Skifahrer.

Beim Skijörging ziehen Pferde die Skifahrer. Bild: Manfred Sendlinger (Archivbild)

Welche Wertungsklassen gibt es beim Pferdeschlittenrennen und Skijöring in Scheidegg?

Die Pferde und ihre Reiter müssen in der Regel zwei Runden absolvieren - und zwar im Trab. Wer mehr als fünf Galoppsprünge hintereinander absolviert, bekommt zehn Strafsekunden aufgebrummt - ausgenommen Ponys, die nur über eine Runde gehen. Beim Skijöring müssen zwei Runden absolviert werden. Die Wertungsklassen:

Pony Einspänner

Haflinger Einspänner

Warmblut Einspänner

Kaltblut Einspänner

Esel Zweispänner

Pony Zweispänner

Haflinger Zweispänner

Kaltblut Zweispänner

Pony Skijöring

Haflinger Skijöring

Warmblut Skijöring

Kaltblut Skijöring

Wo kann ich am Lindenhof in Scheidegg parken?

Wer mit dem Auto zum Pferdeschlittenrennen und Skijöring nach Scheidegg fährt, muss bis zum Ortsteil Lindenau fahren, der südlich des Hauptorts in Richtung Grenze zu Österreich liegt. In Lindenau geht es nach links auf dem Lindenweg zum Lindenhof (Bühl 10). Dort den Parkplatz-Schildern folgen. Alternativ kann man seinen Wagen auf öffentlichen Parkplätzen in Lindenau parken.

Wie komme ich zum Pferdeschlittenrennen nach Scheidegg?

Mit dem Zug können Besucherinnen und Besucher zum Bahnhof in Röthenbach fahren - oder alternativ zum Bahnhof Hergatz (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus fahren Linienbusse nach Scheidegg und auch nach Lindenau (Fahrplanauskunft über den Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund Bodo).

Wo kann ich in Scheidegg übernachten?

Besucherinnen und Besucher des Pferdeschlittenrennens und Skijörings können in Scheidegg oder seinen Ortsteilen Böserscheidegg, Forst, Hammerbühl, Haus, Kinberg, Lindenau, Neuhaus oder Scheffau übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Scheidegg-Tourismus unter Telefon +498381/89422-33 oder per E-Mail. Zur Gastgeber-Suche gelangen Sie zudem hier.

Wer veranstaltet das Pferdeschlittenrennen und Skijöring in Scheidegg?

Veranstalter des Pferdeschlittenrennens und Skijörings in Scheidegg ist die Reitergruppe Scheidegg 1935.

Schlittenrennen 2023 im Allgäu

In diesem Jahr locken nach der Corona-Pause wieder mehrere traditionelle Schlittenrennen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Rennen in der Region.