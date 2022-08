Nach Festival-Besuch vermisst: Polizei entdeckt Leiche des 28-Jährigen

Seit Samstag wurde ein 28-Jähriger in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) vermisst. Am Mittwoch wurde die Leiche des Mannes entdeckt.

04.08.2022 | Stand: 06:45 Uhr

Der seit Samstag am Pfullendorfer Seepark vermisste 28-Jährige ist tot. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben erneut das Seepark-Gelände nach dem Vermissten ab. Am späten Mittwochnachmittag wurde die Leiche des Mannes entdeckt, die auf der wasseroberfläche trieb.

Polizei: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach der Bergung wurde die Leiche zweifelsfrei als der Vermisste identifiziert. Die Kripo ermittelt, wie der mann ums Leben gekommen ist. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der 28-Jährige soll Besucher des "Summerty"-Festivals am Seepark Linzgau gewesen sein. Bekannte haben den laut Polizei stark alkoholisierten Vermissten das letzte Mal in der Nacht auf Samstag gesehen, danach trennte sich der Mann von der Gruppe. Gegen 2.15 Uhr hat dann der letzte telefonische Kontakt stattgefunden.

