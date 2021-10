Pilotprojekt: Grüne E-Scooter verlassen Lindau

Ausleih-Aktion mit den E-Scootern in Lindau geht zu Ende. Das Unternehmen Tier zieht eine positive Bilanz. Gespräche für eine Wiederholung mit den E-Rollern im nächsten Sommer laufen bereits

25.10.2021 | Stand: 17:03 Uhr

Im Sommer sind sowohl in Friedrichshafen als auch in Lindau die grünen E-Scooter der Berliner Firma Tier durch das Stadtgebiet gerollt. Diese Testphase ist in Lindau nun beendet. Doch die Gespräche mit der Stadt für den Sommer 2022 laufen schon. In Friedrichshafen dauert die Aktion mit den Scootern noch weitere vier Wochen. Die Stadt möchte nun ein Meinungsbild zu den Rollern einholen.

Vor gut 100 Tagen ist Tier mit 200 E-Scootern mit austauschbaren Batterien in Lindau gestartet. Das Ziel: Den Sommer über Touristen und Einwohnern eine umweltfreundliche Alternative bieten, um sich emissionsfrei durch die Stadt zu bewegen. Das Unternehmen zieht laut einer Mitteilung eine positive Bilanz dieses Zeitraums. Mit dem Ende der Sommersaison werde das Pilotprojekt nun jedoch vorläufig beendet.

Großes Interesse für Pilotprojekt in Lindau und Friedrichshafen

„Wir sind sehr zufrieden mit den Nutzungszahlen unseres Pilotprojekts und sehen ein großes Interesse und Nachfrage nach nachhaltiger Mikromobilität in Lindau. Unser E-Scooter-Service wurde von Touristen und Einwohnern sehr gut angenommen und während der Saison konnten wir viele Neukunden gewinnen“, wird Anna Lauffer-Schuler, Regional Managerin Süddeutschland bei Tier, zitiert. Jetzt werde der Winter genutzt, um die Pläne für die nächste Saison zu finalisieren.

In den ersten vier Wochen konnten die Fahrzeuge in Lindau zunächst an 24 Stationen im gesamten Stadtgebiet ausgeliehen und dort abgestellt werden. Weitere acht Wochen lang standen die Fahrzeuge in 26 verschiedenen Parkzonen zur Verfügung. Gerade das zweite System sei beliebt gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Rund 200 E-Roller in Lindau

Seit August gibt es rund 200 E-Roller auch in Friedrichshafen an verschiedenen Stellen in der Stadt zum Ausleihen. Seit Beginn der dreimonatigen Testphase wurden die Elektro-Scooter für rund 30 000 Fahrten genutzt und mehr als 5800 Neukunden in Friedrichshafen gewonnen. Das teilt die Stadt mit. Jeder E-Scooter sei somit pro Tag im Durchschnitt mindestens dreimal angemietet worden – damit gehöre Friedrichshafen zu den Spitzenreitern unter vergleichbar großen Städten in Deutschland.

Lesen Sie auch

Elektromobilität im Oberallgäu E-Autos in Oberstaufen kostenlos testen

Die durchschnittliche Fahrtlänge betrug knapp zehn Minuten. Die meisten Fahrten wurden an den Wochenenden und zwischen 15 und 21 Uhr getätigt, heißt es von der Stadt weiter.

Wie sowohl Nutzerinnen und Nutzer als auch Bürgerinnen und Bürger, die das E-Scooter-Angebot bislang nicht in Anspruch genommen haben, die Testphase bewerten, wird nun im Rahmen einer Online-Befragung erfasst.

Die Firma hoffte bei beiden Testläufen, so ein Sprecher bei den jeweiligen Starts, dass die Roller sich langfristig in Lindau und Friedrichshafen als Alternative zum Auto etablieren. Aktuell befindet Tier sich laut Mitteilung in Gesprächen mit der Stadt Lindau für die Sommersaison 2022.

Voraussetzung: 18 Jahre alt und Smartphone

Wer die Roller nutzen will, muss 18 Jahre alt sein und ein Smartphone besitzen. Denn Ausleihen kann man die E-Scooter nur über die Tier-App. Ist das Programm auf dem Handy, füllen die Fahrerin oder der Fahrer einige Daten aus und wählen eine Bezahlart – entweder Kreditkarte oder den Online-Bezahldienst Paypal. Jede Minute Fahrt kostet 25 Cent, die Aktivierung des Rollers kostet einen Euro.

Die in der Smartphone-App hinterlegte Karte zeigt nicht nur einzelne Roller an, sondern auch die Zonen, in denen die Zweiräder wieder abgestellt werden dürfen. Rot markiert sind Bereiche, in denen das Abstellen untersagt ist. In Friedrichshafen trifft das etwa auf die Uferpromebade zu, in Lindau war die Fußgängerzone für die Roller tabu.

Lesen Sie auch

E-Scooter zum Leihen: Demnächst stehen in Kempten doppelt so viele parat