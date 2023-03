Wo das Pink-Floyd-Epos im Westallgäu auf die Bühne zurückkehrt

Die Band "The Brick" kehrt auf die Bühne zurück. Welche neuen Akzente sie setzen will und wie sie mit umstrittenen Äußerungen von Roger Waters umgeht.

12.03.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Fast genau fünf Jahre ist es nun her, dass die Lindenberger Rockband „The Brick“ letztmals das Pink-Floyd-Epos „The Wall“ aufgeführt hat – nun kündigt die Formation um Peter Hiss (Gesang), Thomas Welte (Schlagzeug), Jochen Schnabel (Gitarre), Elvis Müller (Keyboard), Daniel Pfanner (Gitarre) und Martin Lang (Bass) ihre Rückkehr ins Rampenlicht an. Damals sei „ein bisschen die Luft raus“ gewesen, berichtet Hiss, bei einem Treffen Anfang des Jahres waren sich aber alle einig: „Jeder hat noch einmal Bock.“ Nach Gesprächen darüber, was früher gut und was weniger gut gelaufen war, begannen rasch die Proben.

Erstes Konzert ist bereits ausverkauft

Am Freitag, 14. April, bringt die Band erstmals wieder das ganze Epos der britischen Rockband auf die Bühne im Kesselhaus. Das Konzert ist bereits ausverkauft, allerdings gibt es tags darauf einen Zusatzauftritt – und es sind weitere Shows geplant. „Wir wollen uns auf die Region beschränken, die Auftritte sollen im Umkreis von maximal 100 Kilometern stattfinden.“ Außerhalb des Westallgäus seien Städte wie Kempten, Pfronten, Wangen, Friedrichshafen oder Ravensburg denkbar.

Im Gegensatz zu den The-Wall-Darbietungen damals kündigt der Frontmann für die künftigen ein paar Verbesserungen an: „In Daniela Lang und Karin Reisinger arbeiten wir neuerdings mit zwei Background-Sängerinnen zusammen.“ Bei The Wall gebe es einige Parts mit Chor, und die hätten sich in der Vergangenheit „vielleicht ein bisschen schräg angehört“. Die Sängerinnen, die beide in Coverbands tätig und damit erprobt genug seien, sollen die Show bereichern. Mehr Wert legen die Mitglieder von „The Brick“ künftig auch auf die Lichteffekte, die eindrucksvoller ausfallen sollen. Bislang lag der Fokus deutlich stärker auf der Musik, es gab lediglich ein paar szenische Akzente.

Orginalauftritt von The Wall als Vorbild

Was das musikalische Programm betrifft, will die Band nichts ändern: Wie früher sollen weiterhin alle 26 Titel gespielt werden. „Wir orientieren uns an den Original-Auftritten von 1981 und 1982 und am Album“, erklärt Peter Hiss, der eigentlich nicht unbedingt ein ausgesprochener Pink-Floyd-Fan ist. „The Wall“ hat ihn aber schon in frühester Kindheit begeistert. Nachdem das Doppelalbum 1979 veröffentlicht wurde, habe er es mit drei Jahren bei seinem älteren Bruder gehört – „da war ich sofort infiziert“, erinnert sich Hiss. „Noch heute bekomme ich bei der Probe an manchen Stellen Gänsehaut, obwohl wir die Stücke bestimmt schon 100 Mal gespielt haben.“ Das sei einer der Gründe, warum die Band das Epos zum wiederholten Mal auf die Bühne bringt. „Der Sound ist zeitlos und einfach genial“ – mit Liedern wie Another Brick in the Wall oder Comfortably Numb könne man wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren das Publikum begeistern.

Umstrittener Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters

Dass der Sänger und Bassist Roger Waters, der als geistiger Vater von „The Wall“ gilt, inzwischen umstritten ist, hat auch die Westallgäuer Musikgruppe registriert. Durch fragwürdige Aktionen und Aussagen sorgte Waters zuletzt immer wieder für Kritik in der Weltöffentlichkeit – etwa durch israelfeindliche Äußerungen. Am 8. Februar trat der 79-Jährige auf Einladung Russlands vor der UN-Vollversammlung auf. In Bezug auf den Angriffskrieg auf die Ukraine vertritt der Musiker die Meinung, dieser sei ein „Stellvertreterkrieg“, wobei die USA der Hauptaggressor sei. „Wir haben über diese Äußerungen diskutiert“, sagt Peter Hiss, der Roger Waters trotz allem für einen begnadeten Musiker hält. Bei den Konzerten von „The Brick“ habe er aber vor, sich mit einer Ansprache klar von dessen umstrittenen Äußerungen zu distanzieren.

The Brick: Gegründet in den 90er-Jahren

Der Fokus liegt momentan aber eher darauf, am musikalischen Programm zu feilen. „Wir treffen uns in der Regel einmal pro Woche zur Probe“, sagt der Sänger, der von guten Fortschritten spricht. „Ich freue mich total auf unsere Auftritte, alle sind motiviert und ich bin überzeugt, dass es noch besser wird als vor sechs Jahren.“ Damals war „The Brick“ letztmals im Kesselhaus aufgetreten, wo nun auch die Rückkehr ansteht.

Gegründet wurde die Band aus Lindenberg indes schon vor über 30 Jahren. In den 1990er-Jahren begann alles mit der Cover-Gruppe „Da Brix“. Weil die Mitglieder jedoch im Lauf der Zeit keine Lust mehr hatten, Pop- und Rocklieder nachzuspielen, suchten sie sich eine neue Herausforderung. Nachdem thematische Projekte von Künstlern wie Robbie Williams, Green Day oder die Toten Hosen im Gespräch waren, fiel die Entscheidung schließlich auf das Konzept-Album von Pink Floyd.

The Wall und Pink Floyd im Kontext der Musikgeschichte

1965 gründeten Syd Barret, Nick Mason, Roger Waters und Richard Wright Pink Floyd in Großbritannien. Das Doppelalbum „The Wall“ wurde 1979 veröffentlicht. Es erzählt die Geschichte der Figur Pink, die wegen verschiedener negativer Lebensumstände eine imaginäre Mauer um sich errichtet, sich zurückzieht und aus Wut auf die Welt gegen Minderheiten hetzt. Am Ende seines Wahns steht er vor einem imaginären Gericht und die Mauer wird wieder eingerissen.

30 Millionen Mal wurde das Album verkauft, bis es von Michael Jacksons „Thriller“ übertroffen wurde, war es die meistverkaufte Platte in der Musikgeschichte. 1982 wurde das Album verfilmt. Wegen aufwendiger Bühnenkonstruktion wurde „The Wall“ zunächst nur 1980 und 1981 in New Your, Los Angeles, London und Dortmund aufgeführt. Später, 1999 und 2010 bis 2013, brachte Roger Waters die Show wieder auf die Bühne.