Plötzlich gegen den Tour-de-France-Sieger und den Weltmeister

Radfahrer Georg Steinhauer aus Scheidegg startet bei der EM im Straßenrennen für Deutschland. Er fährt diesmal aber nicht in der U23. Was das für ihn bedeutet.

07.09.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Georg Steinhauser mag es gerne bergig. Wer als Radsportler im Westallgäu aufgewachsen ist, dem bleibt auch nichts anderes übrig. Jetzt kommt dem 19-Jährigen aus Scheidegg diese Vorliebe auf höchsten internationalen Niveau zugute: Er ist vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) für die Europameisterschaft im Straßenrennen (8. bis 12. September) nominiert worden – und zwar nicht in seiner eigentlichen Altersklasse, der U23, sondern in der Elite. Er tritt im italienischen Trento also gegen Top-Profis wie Weltmeister Julian Alaphilippe (Italien) oder Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien) an. „Ich freue mich sehr über diese Chance. Das wird eine richtig coole Erfahrung für mich“, sagt Steinhauser.