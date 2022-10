Ab 2025 sollen im Kindergarten St. Martin in Röthenbach 101 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Das Projekt kostet 4,7 Millionen.

06.10.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Die jahrelangen Planungen zur Erweiterung und Sanierung des Kindergartens St. Martin in Röthenbach sind abgeschlossen: Ab Sommer 2023 will die Kommune den bisherigen Flachbau um ein Obergeschoss ergänzen. Am Ende sollen 75 Plätze im Kindergarten und 26 Plätze in der Kinderkrippe zur Verfügung stehen. Die geschätzten Baukosten liegen bei 4,7 Millionen Euro.

