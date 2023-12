Polizei in Wangen verhaftet mutmaßlichen Drogendealer

In Wangen haben Polizisten bei einem 27-Jährigen Drogen und eine Waffe gefunden. Der Mann soll Dealer sein. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

01.12.2023 | Stand: 15:50 Uhr

In Wangen hat ein Haftrichter am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen erlassen. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Mann aus Wangen soll mit Drogen dealen

Laut Polizei steht der Mann im Verdacht, mit Drogen zu dealen. Beamte fanden in seiner Wohnung 65 Gramm Marihuana, Verpackungsmaterial und eine scharfe Schusswaffe samt Munition und nahmen ihn daraufhin fest.

Polizei findet 65 Gramm Marihuana in Wangen

Die Wohnungsdurchsuchung wurde von einem Bereitschaftsrichter angeordnet, nachdem der 27-Jährigen am Dienstag einer Polizeistreife aufgefallen war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und Drogeneinfluss stand. Zudem fanden die Beamten einen dreistelligen Bargeldbetrag in kleinen Scheinen.