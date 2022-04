1000 Euro Schaden nach beschädigten Fischernetzen - Polizei hat Kollegen im Verdacht

Das Netz eines Fischers wurde bereits mehrfach beschädigt, was ihn teuer zu stehen kommt. Die Polizei vermutet einen Wiederholungstäter.

13.04.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Mittlerweile schätzt die Polizei den Schaden auf rund 1000 Euro: in Lindau hat sich am Dienstag ein Fischer wegen wiederholter Beschädigung eines seiner Netze an die Polizei gewandt. Wie die Beamten informieren, befand sich das Netz circa 500 Meter südlich des sogenannten Alwinder Bergs.

Fischer in Lindau klagt wegen beschädigter Netze - dritter Vorfall hintereinander

Die Polizei vermutet, dass ein Schleppfischer, bei dessen Angeltechnik der Köder hinter einem Boot hergezogen wird, sich mit seiner Angel im Netz verfangen hat. Um seine Angelleine herauszuholen, zerschnitt er daraufhin das Netz, so der Verdacht der Polizei. Den Beamten zufolge war das bereits der dritte Vorfall hintereinander.

