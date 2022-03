Polizei Lindenberg: Der Chef hängt den Job an den Nagel

Christian Wucher war zehn Jahre lang der Chef der Polizei. In dieser Zeit haben sich 11.000 Straftaten ereignet. Warum er geht und was er nicht vermissen wird.

Als er erstmals im Chefbüro der Polizei Lindenberg Platz genommen hatte, waren die Uniformen noch grün. Inzwischen ist die Dienstkleidung blau. Und noch etwas hat sich verändert: „Salopp gesagt habe ich damals eine Seniorengruppe übernommen. Jetzt ist es eine Jugendgruppe“, sagt Christian Wucher. Das Durchschnittsalter seines Teams ist seitdem gut und gerne um 15 bis 20 Jahre gesunken.

Nachfolger als Polizeichef in Lindenberg steht noch nicht fest

Und jetzt trägt der Chef auch noch selbst seinen Teil dazu bei, dass die Mannschaft jünger wird: Wucher verlässt nach mehr als zehn Jahren die Polizei Lindenberg – und geht in Altersteilzeit. Seine Stelle ist zum 1. Mai 2022 neu ausgeschrieben. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Christian Wucher hat die Leitung der Polizeiinspektion (PI) Lindenberg im Dezember 2011 übernommen. Und damit die Verantwortung für die Sicherheit von 43.000 Menschen in 14 Gemeinden. „Für mich ist es kein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt er. Dazu gehört es, ständig erreichbar zu sein. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ob nach Feierabend oder am Wochenende. Und nicht nur am Telefon erreichbar, sondern auch am Ort des Geschehens.

Immer vor Ort: bei Demos, Unfällen und Verbrechen

„Wenn wir Spezialeinheiten wie das SEK vor Ort haben, muss ich dabei sein. Auch um 3 Uhr nachts“, sagt Wucher, dessen Handynummer nicht nur der Landrat als oberster Katastrophenschützer im Landkreis, sondern auch der eine oder andere Bürgermeister hat. Der 60-Jährige ist beileibe keiner, der sich hinterm Schreibtisch verschanzt und seine Mitarbeiter die Arbeit machen lässt. Ob Verkehrskontrollen, Unfallaufnahme, Demos oder Festveranstaltungen – in seinen zehn Jahren im Westallgäu war Wucher überall anzutreffen.

„Bei so einer kleinen Dienststelle und so einem großen Bereich ist es nicht möglich, nur den Chef zu spielen. Und mir war es immer wichtig, selbst vor Ort alles mitzumachen und zu sehen, was die Kollegen im Einsatz beschäftigt“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar. Und Einsätze gab es viele: In seiner Dienstzeit in Lindenberg hat die PI insgesamt circa 11.000 Straftaten registriert und bearbeitet – vom kleinen Kiffer und der Ladendiebin bis zum professionellen Internetbetrug und zum Tötungsdelikt.

Neben dem täglichen Einsatzgeschehen hat auch „das Personalgeschäft“ einen großen Raum in seinem Arbeitsalltag eingenommen – zum Beispiel die Dienstpläne für die vier Dienstgruppen, die im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr im Einsatz sind. Hinzu kommen noch Spezialisten wie Ermittler oder die Mitarbeiter im Bereich Verkehr.

Auf seine Zeit im Westallgäu blickt der gebürtige Lindauer („sogar gebürtiger Insulaner“) gerne zurück. Nicht zuletzt dank der stets guten Zusammenarbeit mit „meinen 14 Bürgermeistern“ (Wucher), dem Landratsamt und dem Amtsgericht sowie den anderen Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr, THW oder Rotes Kreuz. Ein Beispiel: „Ohne die Feuerwehr wären wir bei Unfällen aufgeschmissen. Sie übernehmen das Ausleuchten und helfen bei der Verkehrsumleitung“, sagt er.

Für "Spaziergänger" hat der Polizeichef in Lindenberg wenig Verständnis

Hingegen macht der 60-Jährige keinen Hehl daraus, dass sich in der Gesellschaft allgemein auch Dinge verschlechtert haben: weniger Solidarität, mehr Egoismus. Als Beispiel dafür nennt er die „Spaziergänger“, die sich auf Grundrechte berufen, selbst aber nicht nach demokratischen Regeln spielen.

Und nicht nur das: „Die Werte- und Moralvorstellung der Menschen ist schwieriger geworden. Wir erleben einen gewissen Respektverlust. Der Bürger nimmt sich mehr heraus gegenüber den Obrigkeiten – nach dem Motto: Du hast mir nichts zu sagen“, sagt Wucher.

Im Alltag haben er und sein Kollegen das immer wieder erlebt. Allein im Jahr 2021 sind Beamten der Polizei Lindenberg in 28 Fällen beleidigt, bespuckt oder angegriffen worden. Solche Aggressionen treffen aber auch die Rettungsdienste, hebt Wucher hervor. Alkohol und Drogen spielen dabei eine gewichtige Rolle.

Viele Ideen für die Zeit nach dem Polizeidienst

Mit all dem muss sich der frühere Grenzpolizist aber bald nicht mehr herumschlagen. Für seine Altersteilzeit, die im Februar 2023 offiziell in die Pension übergeht, hat er noch „keinen Plan“, sagt er: „Ich freue mich einfach über die gewonnene Freizeit.“ Langweilig werde es ihm aber sicher nicht – auch dank seiner Enkelkinder. Wandern und Motorradfahren stehen ebenfalls auf seiner Liste. Und Reisen. Er war schon in den USA und ist 6000 Kilometer mit dem Mietauto durch Südafrika gefahren. Hauptsache kein Pauschalurlaub. Australien und Neuseeland reizen ihn beispielsweise.

Zunächst aber geht es erst einmal drei Wochen auf den portugiesischen Jakobsweg. Perfekt zum Abschalten. Endlich einmal nicht rund um die Uhr erreichbar sein.