Nahe Hergatz (Westallgäu) hat ein Unbekannter Steine von einer Brücke geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

09.02.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Nahe Hergatz hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag Ziegelsteine von einer Bahnbrücke auf Höhe Zwiesele geworfen. Die Straßenmeisterei Lindenberg konnte die liegenden Steine entfernen, bevor ein Autp beschädigt wurde. (Lesen Sie auch: Steinewerfer im Allgäu - was geht in diesen Menschen vor?)

Steinewerfer nahe Hergatz: Hier können sich Zeugen melden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08381/9201-0 mit der Polizeiinspektion Lindenberg in Verbindung zu setzen.

